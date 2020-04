Videomessaggio di Papa Francesco per la Settimana Santa

È “nel silenzio delle città” che deve nascere “la speranza di un tempo migliore”, pregando il Signore affinché “ci liberi presto dal male”, ora rappresentato dal virus che si è abbattuto su noi tutti. Si è espresso così Papa Francesco, in un videomessaggio trasmesso dal TG1 qualche giorno fa, in cui ha espresso agli italiani parole di conforto per vivere con fede e speranza la Settimana Santa che precede la festa più importante per la fede cristiana: la Pasqua della Resurrezione.

Commenta la news

commenti