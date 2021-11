Vegano piace, sempre di più

Si celebra oggi la giornata mondiale del veganesimo

Con buona pace di tutti, oggi 1° novembre si festeggia il World Vegan Day, ovvero la giornata mondiale del veganismo.

C’è chi li guarda con sospetto, chi proprio non li sopporta, chi li prende in giro e chi invece sotto sotto li ammira, nonostante tutto le persone che scelgono di essere vegani aumentano di anno in anno, complice anche il fatto che la filosofia veg non riguarda solamente il cibo.

Istituito in Inghilterra nel 1994 per commemorare i 50 anni della fondazione della Vegan Society e la coniazione del termine “vegan”, il World Vegan Day è l’occasione per promuovere i benefici della filosofia vegana per la salute, gli animali e l’ambiente.

Con vegano si intende una persona che ha deciso in modo consapevole di eliminare dalla propria alimentazione tutti gli alimenti di origine animale. Questa scelta si estende anche alla vita quotidiana quindi all’abbigliamento (niente lana, seta e pelle), alla scelta di tutti i prodotti di uso comune (dai cosmetici ai detersivi) e agli stili di vita (si cerca, per esempio, di impattare il meno possibile sull’ambiente).

menù vegano a tavola

Una nuova consapevolezza che sta coinvolgendo sempre più persone, a dimostrarlo sono i numeri.

Secondo il rapporto Eurispes 2021, in Italia i vegetariani e i vegani sono l’8,2% della popolazione e, in particolare, il numero dei vegani è aumentato nel corso dell’anno da 2,2% al 2,4%. Tutto questo si riflette anche al supermercato: i consumatori ricercano in modo crescente frutta e verdura. Da un’analisi dei dati relativi agli ultimi tre anni infatti, si registra un aumento del 59% rispetto al 2019. Tendenza che già si delineava in modo chiaro nel 2020, con un aumento del 53% rispetto all’anno precedente.

Vegano quindi piace, sempre di più. E oggi è la giornata giusta per prenderne consapevolezza, anche per chi non si è mai avvicinato prima d’ora a questo mondo.

Si può cominciare assaggiando una buona zuppa di legumi, oppure una semplice pasta condita con sugo vegetale. Ci si potrebbe ritrovare sorpresi per quanto possa essere delizioso un menù vegano e si potrà essere contenti di avere un’ottima alternativa alla carne e alla dieta a cui siamo stati abituati.