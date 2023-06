Uomo e Natura: la conoscenza ci aiuta a vivere

Sarà recuperato questo sabato, 24 giugno, alle 20.00 al Parco Pegaso, l’incontro “L’Uomo e la Natura” con Umberto Galimberti, nell’ambito del Festival “Aqua – La filosofia del mare”.

Jesolo – L’evento era in programma venerdì 16 giugno ma era stato rinviato a causa delle condizioni meteo. Le oltre 500 persone che venerdì scorso, nonostante la pioggia, avevano atteso l’arrivo del filosofo potranno accedere alla nuova data utilizzando il biglietto già acquistato in precedenza. Chi invece non potrà partecipare, avrà diritto al rimborso secondo diverse modalità e tempistiche: è possibile richiedere il rimborso fino alle 18 di giovedì 22 giugno seguendo la procedura indicata via mail da TIcketms; per maggiori info https://www.ticketsms.it/support/form. In alternativa, è possibile cedere il biglietto già acquistato a un’altra persona senza alcun vincolo o procedura.

Nel suo intervento, Galimberti metterà in connessione L’Uomo e la Natura.

Addentrarsi nella psiche umana, per capire pensieri, comportamenti, emozioni. E analizzare il rapporto con la natura e l’ambiente che lo circonda è utile perché le sorti dell’uomo non sono nelle sue mani, ma custodite nel segreto inaccessibile di una natura che Goethe descrive come una folle danzatrice che perde gli uomini che le sono aggrappati senza fedeltà e senza memoria. Ed ecco che l’essere umano si ritrova davanti a un futuro ancora tutto da scoprire e decifrare, e a un’etica da riformulare. Dove la conoscenza è la grande risorsa che ci aiuta a vivere.

Umberto Galimberti è un filosofo, saggista e psicoanalista italiano, giornalista, nato a Monza nel 1942.