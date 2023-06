Nuoto, Giammaria Roncato torna a Vedelago con tre medaglie

Una festa a sorpresa al ritorno da Vichy, in Francia. Nei giorni scorsi una folla di persone ha atteso e festeggiato il nuotatore vedelaghese Giammaria Roncato, tornato vincitore con tre medaglie al collo, di cui una d’oro, conquistate ai Global Virtus Games 2023 in scena a Vichy in Francia dal 4 al 10 giugno.

Un trionfo, la sua partecipazione alla più importante competizione per atleti con disabilità intellettiva o relazionale, avvenuta grazie alla convocazione da parte di FISDIR come membro della nazionale italiana.

Gian Maria Roncato ha infatti ottenuto una medaglia d’oro nella staffetta 4 x 200 m II-2 assieme a Zaffaroni, Scotti, Piccinini e 2 argenti: un individuale nei 200 dorso e uno per la staffetta in staffetta 4 x 100 mista assieme a Zaffaroni, Scotti, Piccinini.

Nato il 17 luglio del 1995, Giammaria Roncato, che vive ad Albaredo, con questi risultati conferma il suo grandissimo talento e il suo forte spirito di competizione.

Specializzato nei 100 metri e 200 metri dorso, ha ottenuto grandi risultati anche nello stile libero in staffetta grazie alla grande caparbietà e al supporto tecnico reso possibile grazie all’ASD Sport Life, con cui si allena costantemente dal 2011.

Ad attenderlo, per i festeggiamenti, anche il neo sindaco di Vedelago, Giuseppe Romano che ha commentato: “Risultato dopo risultato, Giammaria si conferma un campione dentro e fuori dai confini nazionali. Il suo è un grandissimo esempio per giovani e adulti perché dimostra come con passione, allenamento e sacrificio, si possono raggiungere traguardi impensabili. Da parte mia e di tutti i vedelaghesi un grazie speciale perché, con le sue performance, Giammaria esporta il nome del nostro Comune in Italia e nel mondo. L’augurio è che altre gratificazioni si possano aggiungere e che non perda mai quella simpatica ironia che lo contraddistingue”.