Veljko Perovic entra nello Staff Reyer

Nuovo acquisto in casa Reyer. Dopo l‘addio agli Assistant Coach Gianluca Tucci e Simone Bianchi e l’arrivo di Coach Lele Molin, ecco riunirsi alla corte di Coach Spahija il Player Development Coach Veljko Perovic con cui aveva già lavorato ai tempi del Maccabi Tel Aviv.

È tempo di cambiamenti per gli Orogranata. Lo Staff tecnico di Coach Neven Spahija acquisisce un’altra figura preziosa con l’arrivo di una sua vecchia conoscenza. Attraverso un comunicato stampa la società veneziana ha infatti comunicato questa mattina il raggiungimento dell’accordo con Veljko Perovic che farà parte dello staff tecnico della prima squadra maschile con il ruolo di Player Development Coach.

La carriera

Allenatore di caratura internazionale, Veljko Perovic è nato il 20 febbraio 1983 a Zagabria. Si forma alla Facoltà di Sport e Turismo in Serbia, dove nel 2010 diventa ufficialmente allenatore di pallacanestro. Le prime esperienze le fa con le giovanili del BC Zrinjevac Zagabria (2010-2012), BC Split, con cui vince il titolo nella stagione 2012/13, e BC Kastela (2013/14).

Nel 2014 si trasferisce al Maccabi Tel Aviv dove ricopre diversi ruoli tra cui quello di Player Development Coach e Scouting (2014-2018), supervisore dell’under 16 campione d’Israele nel 2016/17 e Assistant Coach della prima squadra dal 2018 al 2020, vincendo due volte il titolo nazionale. Proprio al Maccabi Tel Aviv lavora con Neven Spahija con cui si conosceva già da tanti anni.

Ha inoltre lavorato come Skill Development Coach con Dragan Bender (scelta #4 al draft NBA), Deni Avdija (scelta #9 al draft NBA) e Ante Zizic (scelta #23 al draf NBA).

Nella passata stagione ha ricoperto il ruolo di Assistant Coach al Besiktas, in Turchia.

Nel biennio 2016-2018, inoltre, è stato assistant coach del Montenegro di coach Bosa Tanjevic con cui ha disputato un Europeo nel 2017.

Le prime dichiarazioni

“Sono molto onorato di entrare a far parte della Reyer Venezia che ringrazio. Un Club ambizioso con una grande storia che ha ottenuto grandi traguardi negli ultimi dieci anni. Neven mi ha raccontato grandi cose sulle persone che lavorano alla Reyer, tutte con un alto grado di motivazione e professionalità. Conosco il coach e il suo metodo di lavoro da tanti anni, mi ha presentato il suo progetto e ho capito dove vuole arrivare. Farò del mio meglio e darò il massimo per contribuire al progetto e alla crescita delle persone che ne fanno parte. Sono entusiasta e non vedo l’ora di cominciare“. Queste le sue prime parole in orogranata.

Photo Credits: Reyer.it