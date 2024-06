“Una sconfitta a testa alta che ci dà nuovo slancio e forza per proseguire il nostro progetto” sono le parole a caldo del candidato sindaco Giacomo Nilandi, di cui pubblichiamo le dichiarazioni integrali

MOGLIANO VENETO (TV) – Complimenti al nostro avversario per la vittoria netta e inequivocabile. Facciamo i nostri migliori auguri a lui e alla sua squadra. La nostra è stata una sconfitta a testa alta, perché rivendichiamo una serie di risultati importanti:

1) Quasi 4 moglianesi su 10 hanno votato per il nostro progetto;

2) Il Partito Democratico è il primo partito alle elezioni comunali con il 25,67% dei voti, dato più alto di sempre da quando è nato il nostro partito;

3) Esprimiamo un gruppo consiliare completamente rinnovato, composto in maggioranza da giovani under 35, con i risultati migliori in termini di performance personali tra tutte le liste.

Abbiamo scontato purtroppo le scelte opportunistiche del Movimento 5 Stelle, di Italia Viva e di Azione, che hanno preferito non partecipare alla partita o addirittura appoggiare il fronte avversario. Forse a quest’ora con scelte diverse e più coerenti staremmo commentando un altro tipo di risultato. Speriamo che nei prossimi anni possano rivedere la loro posizione per allargare ulteriormente il perimetro del centrosinistra.

In cuor nostro sentiamo di non aver lasciato nulla di intentato, questo ci ha permesso di allargare la nostra comunità politica, con più di 150 militanti e più di 20mila euro di donazioni raccolte. Un patrimonio umano inestimabile, che non vogliamo disperdere e per questo non smobiliteremo il nostro impegno, anzi correremo ancora più forte nell’interesse primo della nostra città.

Già dalla prossima settimana convocheremo un’assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza per riorganizzarci e proseguire il nostro percorso. Come abbiamo più volte ribadito, il nostro è un progetto di città non per le prossime elezioni ma per le prossime generazioni.

Giacomo Nilandi, Candidato Sindaco del Centrosinistra