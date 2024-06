Torna la VIP Padel Cup 2024 a Jesolo

13 e 14 giugno date da segnarsi a Jesolo, dove si terrà la VIP Padel Cup 2024 con celebrità sotto la veste di atleti.

JESOLO – Il Republic Sport Village anche quest’anno si presta ad ospitare la quarta edizione del torneo di Padel che vede sul campo fuoriclasse provenienti dal mondo dello sport e dello spettacolo. Si terrà il 13 e 14 giugno a Jesolo, organizzato in gironi e gare finali. Ci saranno inoltre annesse serate dedicate all’inclusione sociale e alla mondanità.

Luca Toni è tra i volti che riconfermano la loro presenza, difendendo la vittoria dello scorso anno. In campo vedremo anche Daniele Rugani, Kristian Ghedina, Antonio Cabrini, Igor Cassina, Moreno Morello, Gigi di Biagio, Vincent Candela, Agata Centasso e molti altri. Insomma tante medaglie e palloni d’oro in un unico luogo.

La parola chiave del torneo è “inclusività”. Infatti alle 20:30 di venerdì 14 giugno gli atleti in gara si sposteranno in Piazza Mazzini per incontrare il pubblico e sostenere le associazioni presenti al torneo insieme a loro. Sul palco gli atleti e le autorità per una donazione a Deborah Compagnoni per la sua associazione “Camminare per la Vita”.

Non solo Padel ma anche divertimento e beneficenza. Al termine della finale di venerdì 14 avranno luogo i festeggiamenti con l’aperitivo conclusivo al circolo, durante il quale gli spettatori presenti potranno passare del tempo con le celebrità in gara. A seguire la cena di gala al Marina Club di Jesolo per una serata da ricordare.

Gli atleti in gara sono sempre entusiasti di venire accolti dalla comunità di Jesolo e ancora quest’anno l’accesso al torneo sarà totalmente gratuito al pubblico, per consentire a chiunque di incontrare le celebrità sotto la veste di atleti.