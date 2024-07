Trionfa all’IWSC di Londra 2024 la “Dal Din Spumanti” di Vidor

L’azienda di Vidor è l’unica del Veneta ad over ottenuto questo riconoscimento

Vidor (TV) – Parla veneto l’eccellenza vitivinicola premiata a Londra; soprattutto, parla veneto al femminile. È infatti di Vidor l’azienda, recentemente premiata all’edizione 2024 dell’IWSC, acronimo di International Wine and Spirits Competition.

È la “Dal Din Spumanti – Prosecco ad Arte”, un’azienda simbolo di eccellenza al femminile, situata a Vidor, nel cuore delle colline patrimonio Unesco, ad essere stata riconosciuta dal prestigioso Concorso inglese che da 55 anni premia i migliori vini e liquori al mondo.

L’edizione 2024 del Premio ha visto la partecipazione di ben 120 giudici internazionali – tra cui oltre 20 Master of Wine e circa una dozzina di Master Sommelier – che hanno trascorso due settimane a giudicare migliaia di vini.

L’azienda di Vidor, l’unica in Veneto ad aver ottenuto questo ambito riconoscimento, ha sbaragliato migliaia di vini provenienti da tutto il mondo. Solo dall’Italia, i produttori in gara sono stati più di 600, con oltre 1.000 etichette di loro produzione portate al tavolo dei giurati: Alex Hunt MW, Alistair Cooper MW, Dirceu Vianna Junior MW, Essi Avellan MW, John Hoskins MW, Mick O’Connell MW, Sarah Abbott MW.

Tra i quasi 200 vini della categoria spumanti assaggiati, a conquistare il loro unanime consenso è stato il Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG spumante Brut di Dal Din (annata 2023) che ha ottenuto la Medaglia d’Oro. Il prestigioso riconoscimento, unico nella categoria, testimonia la qualità eccezionale di questo vino, descritto nelle note di degustazione dal naso elegante, dalla buona linearità e dal finale elevato e caratterizzato da “aromi molto intensi ed eleganti di mandorla dolce e frutta di mela verde. Il palato complesso ha una spinta piacevole e lineare, e una bella trama che supporta l’aggiunta di frutta candita, pera e fiori interi. Finale fresco e gradevole”.



Un’azienda che mette radici negli anni Sessanta

La storia della “Dal Din Spumanti” è un esempio di eccellenza e passione vitivinicola, radicata nelle colline di Conegliano-Valdobbiadene. Fondata negli anni 60 da Giuseppe Dal Din, appassionato di viti e vitigni, assieme alla moglie Lena e alla figlia Norma, l’azienda ha saputo coniugare tradizione e innovazione nel corso dei decenni.

Oggi l’azienda, rappresentata da Norma, la figlia Alessandra, insieme al marito Oscar, continua a portare avanti l’arte spumantistica con la stessa passione e impegno.

Grazie al loro contributo, l’azienda ha saputo modernizzarsi, adottando tecniche di vinificazione e di imbottigliamento all’avanguardia. Questa attenzione alle tecnologie moderne, unita all’amore per questa terra ubicata nel cuore delle colline Unesco, contribuisce in modo significativo alla qualità degli spumanti, rendendo ogni bottiglia un capolavoro di eccellenza vinicola.

Nell’arco di questi oltre 60 anni, grazie proprio alla particolarità dei suoi prodotti (riforniti esclusivamente nel canale della ristorazione), la “Dal Din Spumanti” ha portato il suo nome oltre i confini nazionali ed europei, arrivando negli Stati Uniti, Giappone e Malesia, trasformando la piccola realtà familiare in un marchio di prestigio. Un successo comprovato dai numerosi riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni. L’azienda di Vidor, infatti, ha ricevuto diversi premi e ha saputo distinguersi in prestigiosi Wine Contest locali, nazionali ed internazionali, confermando il DNA della famiglia Dal Din per la passione e l’eccellenza nella tradizione enoica.

«Continueremo a lavorare sodo, sempre con l’obbiettivo di migliorare e portare il frutto del nostro territorio nel mondo. Adesso attendiamo con orgoglio di andare a Londra, nella capitale d’Europa, a ritirare il nostro atteso riconoscimento» dichiara Norma Dal Din, rappresentante legale dell’azienda di Vidor.