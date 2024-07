Quel molo dagli scogli segnati…

Segni inquietanti sono apparsi su alcune pietre che compongono l’ultimo molo alle porte della Laguna del Mort, ad Eraclea

Eraclea – Sarà la vicinanza con la Laguna del Mort, sarà perché quel tratto di arenile è ormai privo di sabbia e il cemento che arginava il mare si sta sgretolando per il caldo, sarà per le temperature infernali di questi giorni, sarà perché d’estate si è più propensi a lasciarsi andare a fantasie noir, ma quei “disegni“, sulle pietre del pontile, hanno destato un interesse misto a inquietudine.

Un linguaggio antico

A prima vista, o meglio secondo alcuni visitatori e commentatori “esperti”, le scritte sono riconducibili ai simboli dell’alfabeto runico.

Il termine Runa deriva da run, parola nordica che significa scrittura segreta. Le rune erano caratteri che le tribu germaniche utilizzavano già in epoca precristiana, sia per scrivere e comunicare che per riti magici. Con l’avvento, nel XIX secolo, del patriottismo tedesco, questi simboli furono rispolverati.

Tra i più tristemente famosi c’è quello adottato dalle SS nel 1930, formato da due rune bianche, simili a fulmini, l’una accanto all’altra in un campo nero. Il significato sarebbe quello della vittoria doppia.

Scogli segnati o appropriati?

Questi simboli pare siano comparsi sulle pietre del molo 1 di Eraclea mare (in realtà competenza costiera del comune di Jesolo) già agli inizi del mese scorso.

Attualmente, e puntualmente, queste pietre sono “occupate” da dei vacanzieri abituali, che ogni mattina occupano gli scogli con i loro asciugamani. Si tratterebbe dunque di un Codice Salis, applicato al demanio costiero, o una subliminale messagistica esoterica?

Quel tratto di spiaggia che non c’è più, purtroppo pone problemi di sicurezza ben più gravi che sono già stati segnalati. A causa delle ultime violente mareggiate di giugno, il mare si è portato via molta sabbia e non c’è stato il tempo di riportarla a causa della stagione già avviata. Servirebbero dei cartelli in più per segnalare la pericolosità del sito e questo è quello che chiedono a gran voce gli addetti alla gestione della spiaggia.

Puro scoglio