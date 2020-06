Tramonto all’oasi di Fontane bianche e birdwatching

Il prossimo 3 luglio è in programma una camminata all’oasi di Fontane bianche – in località Sernaglia della battaglia – per immergersi nel verde della natura, accompagnati dal cinguettio degli uccelli e dal rumore dell’acqua. Il sentiero, privo di dislivelli significativi, si snoda su un anello che toccherà gli angoli più suggestivi di questo luogo incantato come lo stagno delle Nepe e la Penisola delle Volpere, dalle cui acque cristalline trae origine il nome Fontane bianche.

Dalla Penisola delle Volpere, un’area golenale tra i torrenti Rabos e Rosper, camminando tra farnie e pioppi neri raggiungeremo l’area Bird Watching per osservare e ascoltare il canto dei numerosi volatili che nidificano tra gli alberi dell’oasi, godendoci il tramonto.

L’evento è organizzato dalla Strada facendo outdoor – Nordic walking Treviso, con inizio alle pre 18.30 e termine dell’attività alle 21.

Programma

Ritrovo in loco: ore 18.30 al parcheggio dell’Oasi in Via Fontigo, 37 – Sernaglia della battaglia

Difficoltà: facile

Lunghezza: 7 km

Dislivello: 10 m

Durata: 2,5 ore

Quota di partecipazione: € 15 valido per 2 escursioni (€ 7,5 per escursione).

Poiché parte del percorso potrebbe essere al buio è suggerito l’uso di una pila/torcia da fronte.

Ricordiamo che secondo l’attuale DCPM possono essere trasportati max 2 passeggeri non conviventi solo se si rispetta distanza di un metro tra un passeggero e l’altro, tutti muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza.

Massimo 20 + 20 partecipanti (2 gruppi)

Iscrizioni entro mercoledì 1° luglio.

