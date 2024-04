Tra Italia e Argentina: un ponte di cultura e opportunità

Un’affascinante connessione tra due terre distanti, ma collegate da un filo invisibile di storia, cultura e opportunità. Una chiacchierata con Maria Dalleves, Segretario Nazionale AIM per l’Argentina.

ARGENTINA – In un mondo sempre più connesso, i legami tra Nazioni assumono un ruolo fondamentale nella promozione della cultura, dell’economia e delle relazioni internazionali. Tra le molteplici connessioni che legano l’Italia all’Argentina, si distingue il lavoro svolto dall’Associazione per l’Italia nel Mondo (AIM) nel promuovere la cultura italiana oltreoceano e rafforzare i rapporti tra le due comunità.

Guarda il video su YouTube.

Abbiamo avuto il piacere di intervistare Maria Dalleves, Segretario Nazionale AIM per l’Argentina, per approfondire il ruolo dell’Associazione nel favorire il legame tra gli italiani residenti in Argentina e la loro terra d’origine, nonché le iniziative di sviluppo promosse per valorizzare la cultura italiana nel Paese sudamericano.

Dalleves ci guida in un affascinante viaggio di opportunità e sfide, fornendo un’ampia panoramica su quale sia la prospettiva degli italiani che hanno scelto di stabilirsi in questa terra ricca di potenziale.