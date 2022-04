Le abitudini e le mutazioni

“Talvolta nella vita le cose cambiano nel tempo di un sospiro, ancor prima che riusciamo ad abituarcene”.

Siamo così propensi ad abituarci alle cose, agli eventi che quando tutto improvvisamente cambia ne rimaniamo sconvolti. La vita invece è continuo mutamento, andare incontro ai cambiamenti è la via per la serenità. Resistere ad essi ci porta inevitabilmente a soffrire.

I luoghi comuni poi ci condizionano la mente e ci bloccano in pensieri che creano disagio.

Un’antica storia orientale dal titolo “La strada fangosa” narra di due monaci zen, che stavano camminando lungo una strada resa fangosa da una forte pioggia. Subito dopo una curva si accorsero di una bella ragazza al lato della strada in procinto di attraversare. La giovane indossava un Kimono e una sciarpa di seta e per paura di sporcarsi era titubante ad attraversare. I due monaci si avvicinarono: “Vieni ragazza” disse il primo prendendola in braccio e portandola dall’altro lato della strada.

Una volta aiutata la ragazza, i monaci proseguirono in silenzio nel loro lungo viaggio. Cinque ore dopo, in prossimità del tempio che li avrebbe ospitati, il secondo monaco non riuscì più a trattenere quel pensiero che da ore affollava la sua mente: “Noi monaci non avviciniamo le donne” disse al primo monaco “e meno che mai quelle giovani e carine, è pericoloso, perché lo hai fatto?”.

Il primo monaco guardò il secondo con molta calma e rispose: “ Io ho lasciato laggiù quella ragazza ore fa. Tu perché la stai ancora portando?”.

Che cosa accade quando sviluppiamo pensieri negativi e restiamo fissi sui momenti passati? Accade che non riusciamo a vivere il presente, che continuiamo a portare la nostra mente sull’evento che ci ha arrecato disagio rendendolo sempre vivo e alimentando di continuo il conflitto interiore. Chi invece vive nel qui e ora, è in grado di lasciar andare le cose così che tutto ciò che è passato non è motivo di turbamento.

Il passato e il futuro sono tempi in cui non si può intervenire e in cui nulla può accadere. Il passato è già accaduto pertanto nel qui ed ora non esiste più, mentre il futuro non esiste nemmeno come concetto dato che quando arriva è già presente. Tutto ciò che è diverso dal momento presente è un inganno della mente. Non facciamo condizionare da qualcosa che non esiste qui e ora.

Abituiamoci a vivere il presente così che possiamo essere nel flusso dell’eterno mutamento.

Maura Luperto