Rino Pepe (Partito Bene Per Mogliano): Gardigiano annesso a Mogliano entro il 2025

La coalizione diagonale dei fratelli Pepe, Rino e Renata, svela clamorosi accordi.

MOGLIANO VENETO (TV). È da un lunedì di mercato moglianese, di una Pasquetta che impedisce ogni conviviale grigliata, che apprendiamo la clamorosa notizia dagli esponenti di “Partito Bene per Mogliano”, affermata coalizione diagonal-romboidale oramai affermata nel territorio e prossima ad affrontare una campagna elettorale che, a detta dei Fratelli Pepe, Rino e Renata, sbaraglierà gli avversari.

“Abbiamo già preso accordi con l’attuale Sindaco di Gardigiano per l’annessione del territorio a Mogliano Veneto” afferma Rino.

“Questo ci aiuterà, in futuro, a sviluppare una importante liason culturale con Zero Branco, Comune neo-confinante dal 2025, trasformando la storica “Sagra del Peperone” in “Sagra della Pesca di Mogliano e del Peperone”, con uno sguardo ad un polo sagrario attivo 365 giorni l’anno”, spiega la sorella Renata.

Il progetto è ambizioso e molti cittadini sono già disposti a traslocare nei nuovi territori annessi.

È chiaro che “Partito Bene per Mogliano” ha già individuato il successore dell’attuale Sindaco di Gardigiano, iscritto da anni alla coalizione, ex militante di “Sforzo Comune”. Per ora, il nome resta secretato.

In vista anche la costruzione di due piscine coperte, visti i contributi che il P.R.R.R. ha versato nelle casse del futuro feudo e ben tre biblioteche inter-comunali, che la sera, dalle 22.00, verranno adibite a discoteche, con rave party autorizzati e monitorati da droni forniti direttamente dal Governo Statunitense, ad omaggio della nuova realtà comunale.

Notizia assolutamente confermata anche dai cittadini moglianesi, non sorpresi, visto che i Fratelli Pepe godono di stima e referenze oramai da anni.

Notizia data oggi, Primo d’Aprile, con i migliori auguri di una Felice Pasquetta e… Buon Pesce d’Aprile!

Gianluca Longo