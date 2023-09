Successo e chiusura della Mostra “Canova e il Potere”

5 mesi di apertura al pubblico, 37.429 ingressi, 5 conferenze, 1507 adesioni ai laboratori didattici, 9437 partecipanti alle visite guidate in mostra. Un concerto imperdibile.

POSSAGNO – Il Museo Canova ha concluso la scorsa domenica la straordinaria mostra “Canova e il Potere: La Collezione Giovanni Battista Sommariva“. Questa esposizione, che ha aperto al pubblico il 22 marzo, è stata ideata da Vittorio Sgarbi e curata da Moira Mascotto ed Elena Catra. Il percorso espositivo ha brillantemente omaggiato il maestro Antonio Canova, mettendo in luce le sue illustri relazioni con le figure di spicco del panorama politico e culturale del suo tempo e sottolineando il legame indissolubile tra l’arte e il potere.

La mostra ha riscontrato un entusiasmo straordinario da parte del pubblico fin dalle prime settimane di apertura. Nel corso dei mesi, il Museo di Possagno ha accolto oltre 37.400 visitatori, confermando il grande interesse suscitato dall’esposizione.

Durante il periodo di apertura, sono state proposte numerose iniziative per arricchire l’esperienza dei visitatori e approfondire le tematiche trattate nella mostra. Un ciclo di conferenze, con la partecipazione di illustri storici dell’arte, ricercatori e docenti universitari, tra cui Clario di Fabio, Antonella Mampieri, Maria Angela Previtera, Elena Lissoni e Daniela Gallo, ha permesso di esplorare in dettaglio la relazione tra Canova e Giovanni Battista Sommariva, nonché gli aspetti affascinanti della personalità del collezionista e della sua straordinaria raccolta.

Le visite guidate settimanali, insieme alle visite condotte direttamente dalle curatrici della mostra e dal direttore del museo, sono state tra le attività più apprezzate dal pubblico.

Per le famiglie e i visitatori più giovani, è stato offerto un laboratorio creativo chiamato “Il Taccuino di Antonio Canova“. Questa iniziativa, basata sul progetto scientifico della mostra, è stata proposta ogni sabato da aprile a giugno, contribuendo a coinvolgere anche i più piccoli nell’arte e nella cultura.

Un momento magico è stato il recital pianistico del 25 marzo, che ha seguito la visita guidata con le curatrici e un delizioso aperitivo. Durante questo evento, il maestro Florian Stemberger ha eseguito un repertorio classico al pianoforte nella suggestiva Gypsotheca ottocentesca, regalando ai presenti un’esperienza unica.

Anche se la mostra ha chiuso i battenti, il catalogo della mostra rimane disponibile sul sito web del Museo Canova, consentendo a chiunque di esplorare il percorso espositivo e immergersi nella straordinaria arte di Canova.

Mentre una stagione si conclude a Possagno, una nuova stagione altrettanto ricca di proposte per il pubblico si preannuncia. Il museo sta già pianificando nuovi progetti conservativi ed espositivi, visite guidate notturne e molte altre iniziative per la stagione autunnale, che saranno svelate nelle prossime settimane. Il Museo Canova continua a essere un luogo di ispirazione e scoperta per gli amanti dell’arte e della cultura.

Hanno collaborato: Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Bicentenario della morte di Antonio Canova, il Comune di Possagno, Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Possagno, Commissione europea, Ministero della Cultura, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso-Belluno.

Con il sostegno di Masi, Gruppo SAVE.