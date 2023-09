Motociclismo: Tiveron quinto

Quinto posto nella tappa di Perugia al campionato italiano di motociclismo 125 gp per il trevigiano Alex Tiveron.

MAGIONE (PG) – Un ottimo quinto posto per Alex Tiveron, portacolori del Motoclub O. Tenni e Ambassador della Lisporteam360, nella tappa Umbra del campionato Italiano 125 Gp con la sua Honda 125.

Venerdì nel primo turno delle prove libere, il pilota trevigiano ha preso confidenza con il circuito, l’autodromo Borzacchini di Magione (Perugia) lungo 2507 metri con 11 curve, e rodato alcuni nuovi componenti della moto. Nel secondo turno si è concentrato sulla messa a punto in vista delle qualifiche.

Nelle qualifiche ufficiali di sabato ha migliorato il miglior giro personale, ottenendo un significativo quinto posto. Nella gara di domenica, visti i risultati delle prove e i distacchi ridotti, ha cercato in tutti i modi di incunearsi per un probabile sprint per il podio confidando in una gara di gruppo. Tentativo non riuscito, ma che gli ha permesso comunque di chiudere al quinto posto.

Prossimo appuntamento il 13-14-15 ottobre per la chiusura di stagione al circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico.