Studenti moglianesi ospiti a Bruxelles

Grande soddisfazione espressa dagli studenti per l’opportunità di avvicinarsi ad una istituzione europea.

BRUXELLES – Una bellissima opportunità quella riservata alla classe 4a del Liceo Linguistico del Collegio Salesiano Astori di Mogliano Veneto. Gli studenti, accompagnati nei giorni scorsi al Parlamento Europeo di Bruxelles dall’associazione di promozione sociale TGS Eurogroup – rappresentata dal direttore Igino Zanandrea – hanno incontrato l’On. Rosanna Conte, che ha illustrato loro l’attività parlamentare, con relativi uffici ed Emiciclo.

Si tratta di «un’opportunità, per i giovani, di scoprire il ruolo delle istituzioni comunitarie, promuovendo una maggiore comprensione dell’importanza della cooperazione europea» – ha detto l’Onorevole Conte, che ha incontrato giovani attenti e ricettivi, felici e curiosi di capire come funziona la grande macchina europea, il luogo dove si assumono scelte e decisioni per il nostro futuro.

Il viaggio a Bruxelles è proseguito con visite alla Commissione Europea, al Consiglio dell’Unione Europea, alla Casa della Storia Europea e al Parlamentarium.

A commentare l’interessante opportunità finalizzata ad avvicinare gli studenti alle grandi istituzioni, è stato anche il Sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato, che ha detto: «Ancora una volta il Collegio Salesiano Astori dimostra di essere un’eccellenza nella formazione dei giovani del nostro territorio, dando loro delle occasioni uniche come questa». Non è mancato, infine, un ringraziamento all’Onorevole Conte, sempre molto vicina a Mogliano Veneto, per l’opportunità data ai ragazzi.