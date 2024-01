Difesa personale al femminile: mini-corso gratuito a Cimadolmo (TV)

Una preziosa opportunità per tutte le donne desiderose di investire nella propria sicurezza e benessere personale.

CIMADOLMO (TV) – Per il secondo anno consecutivo, l’Assessorato allo Sport del Comune di Cimadolmo promuove la sicurezza delle donne con un mini-corso gratuito di difesa personale (metodo Krav Maga), ideato per fornire alle partecipanti le competenze necessarie a proteggersi. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’ASD Tamburi Lontani, vedrà l’istruttrice Marilena Marcolongo guidare le lezioni, promuovendo l’empowerment femminile attraverso la consapevolezza e l’atteggiamento mentale.

Il corso, articolato in cinque lezioni, è aperto a tutte le donne desiderose di apprendere tecniche di autodifesa, offrendo loro uno spazio sicuro per misurarsi con la paura, gestire l’ansia e canalizzare l’aggressività. L’approccio si basa sull’utilizzo di tecniche da mettere in pratica qualora non ci sia altra soluzione possibile, insegnando a non cedere alle provocazioni. Le lezioni pongono quindi l’attenzione sulla necessità di una difesa “adattiva”, guidata da un’analisi rapida del contesto e eseguita con tecniche note e non improvvisate.

Una serata informativa, utile a conoscere tutti i dettagli, a cominciare dalla istruttrice Marilena Marcolongo, si terrà mercoledì 31 gennaio alle ore 20:30 in Via Roma 24, a Cimadolmo. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ASD Tamburi Lontani tramite e-mail all’indirizzo [email protected] o chiamare il numero 348 0013370.