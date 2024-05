Stage azzurro: le convocate

Un breve Stage azzurro in preparazione del doppio impegno di qualificazione a EURO 2025: le 28 calciatrici convocate da Soncin.

TIRRENIA – Domenica finirà il campionato di Serie A ma non gli impegni della Nazionale Femminile di calcio che martedì si radunerà presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per un breve stage in vista del doppio impegno di qualificazione a EURO 2025 con la Norvegia.

Il Ct Andrea Soncin ha convocato 28 calciatrici per il raduno che si svolgerà da martedì 21 a venerdì 24 maggio. Prima chiamata per il portiere del Genoa Camilla Forcinella e per le sorelle Talia e Victoria Della Peruta, rispettivamente centrocampista e attaccante della Sampdoria. Si rivede in gruppo anche Matilde Pavan, a poco più di un anno dall’infortunio al ginocchio. Non ci saranno le calciatrici di Roma e Fiorentina, impegnate il 24 maggio nella finale della Coppa Italia Frecciarossa.

Al termine dello stage saranno invece diramate le convocazioni per le due gare con la nazionale scandinava, in programma venerdì 31 maggio a Oslo (ore 18) e martedì 4 giugno (ore 18.15) a Ferrara. Dopo la vittoria con i Paesi Bassi e la sconfitta con la Finlandia, la classifica vede tutte e quattro le squadre a 3 punti, rendendo indispensabile la vittoria.

L’elenco delle convocate

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Camilla Forcinella (Genoa), Laura Giuliani (Milan), Margot Shore (Hellas Verona);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Elisabetta Oliviero (Sampdoria), Benedetta Orsi (Sassuolo), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Talia Della Peruta (Sampdoria), Aurora Galli (Everton), Margherita Monnecchi (Como), Matilde Pavan (Inter), Cecilia Prugna (Sassuolo), Eva Schatzer (Sampdoria), Valery Vigilucci (Milan);

Attaccanti: Chiara Beccari (Sassuolo), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Victoria Della Peruta (Sampdoria), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Everton), Elisa Polli (Inter).