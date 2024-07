Sit-in contro impianto fotovoltaico a Mogliano Veneto

Amministrazione e cittadini di nuovo in prima linea

Mogliano Veneto (TV) – È prevista per lunedì 8 luglio alle ore 18:00 l’ultima manifestazione organizzata dal Comune di Mogliano Veneto, dall’Associazione di Quartiere Centro Nord e dal Comitato Cittadini di Via Bianchi-Via Cavalleggeri. Il sit-in, a cui sono invitati tutti i cittadini di Mogliano Veneto, si terrà presso l’incrocio tra Via Cavalleggeri e Tangenziale Nord.

L’evento rappresenta il culmine di una serie di iniziative di protesta contro il progetto del mega impianto fotovoltaico proposto dalla società Sicet s.r.l. di Bolzano, che prevede l’installazione di 13.500 moduli fotovoltaici con una potenza superiore ai 7 kW su quasi nove ettari di campagna tra Via Cavalleggeri e la Tangenziale Nord.

Il primo parere negativo alla realizzazione dell’impianto era stato espresso già nel febbraio 2022. Pur riconoscendo l’importanza delle fonti rinnovabili per la produzione di energia e la riduzione delle emissioni di CO2, l’allora Consiglio Comunale aveva giudicato il progetto incompatibile dal punto di vista ambientale. Il Sindaco Davide Bortolato aveva spiegato: “Noi siamo assolutamente favorevoli al fotovoltaico, ma siamo contrari a questo specifico impianto in quell’area alle porte della nostra città, che presenta un valore paesaggistico ed ambientale di pregio”. L’installazione, infatti, rischierebbe di rovinare irrimediabilmente un tratto di campagna importante vicino al fiume Zero, in prossimità della strada monumentale del Terraglio e delle numerose Ville storiche come Villa Boldini, Villa Bianchi e Villa Burati.

Un secondo NO era giunto nel giugno 2022, dopo che la società Sicet aveva ripresentato il progetto alla Regione del Veneto. L’allora Presidente del Consiglio Comunale, Lino Sponchiado, lo definì “senza alcuna differenza sostanziale”. Anche in quell’occasione, quindi, Mogliano aveva ribadito il proprio forte dissenso, sottolineando come l’impianto avrebbe provocato non solo il deturpamento del paesaggio a nord della città, ma anche un significativo deprezzamento delle abitazioni limitrofe.

Il sit-in di lunedì prossimo vuole essere un segnale forte e chiaro dell’opposizione della comunità locale a questo progetto. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per dimostrare ancora una volta il proprio NO all’impianto fotovoltaico intensivo, uniti nella difesa del paesaggio e della qualità della vita di Mogliano Veneto.