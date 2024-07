Far conoscere a tutti il valore della sostenibilità

Il progetto “IN SINERGIA” mira a promuovere la sostenibilità in tutte le 20 regioni italiane entro agosto 2025

ITALIA – Il progetto “IN SINERGIA” – Percorsi multigenerazionali e multistakeholders per lo sviluppo INclusivo e Sostenibile del Paese, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si estenderà su tutte le 20 regioni del territorio nazionale e si concluderà ad agosto 2025. Coordinato da Adiconsum, questo ambizioso progetto vede la collaborazione di numerosi partner tra cui Anteas – Associazione Nazionale tutte le età Attive per la Solidarietà APS, Movimento Consumatori APS, NeXt Nuova Economia per Tutti APS ETS, Adiconsum Regionale Lombardia APS, Adiconsum Marche APS, Adiconsum Veneto APS, Anteas Lazio ODV, Anteas Lombardia ODV, Movimento Consumatori Ravenna APS, e Tutelattiva APS.

Obiettivo del progetto

“In Sinergia” mira a promuovere una sostenibilità concreta attraverso una serie di azioni mirate su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo diverse generazioni e stakeholders. Il progetto si prefigge di:

Sensibilizzare: I giovani sulla sostenibilità integrale mediante incontri nelle scuole, università e centri di aggregazione.

La popolazione anziana sui vantaggi della sostenibilità attraverso incontri di prossimità nei centri anziani e circoli ricreativi. Sostenere: Le fasce più deboli della popolazione affinché possano trarre vantaggi concreti dalla sostenibilità. Coinvolgere: Aziende e consumatori per promuovere una produzione ed un consumo più sostenibili ed inclusivi, in collaborazione con organizzazioni di impresa, Camere di Commercio, e altri enti.

Contesto e motivazioni

Nonostante gli sforzi globali per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 (17 ESG), persiste la percezione che la sostenibilità sia riservata a pochi. Al contrario, il concetto stesso di sostenibilità implica che essa crea valore per tutti. In un periodo caratterizzato da conflitti internazionali, crisi climatica, scarsa coesione sociale e incertezze economico-finanziarie, la sostenibilità deve essere il motore trainante dello sviluppo equo e pacifico per tutta l’umanità.

Attività del progetto

Le attività previste dal progetto “In Sinergia” includono:

Incontri con i vari target del progetto (giovani, anziani, ecc.), anche in collaborazione con imprese virtuose, istituzioni, enti e associazioni della società civile.

Istituzione di un help desk dedicato e servizi di chat/call center per fornire supporto e informazioni.

e servizi di chat/call center per fornire supporto e informazioni. Organizzazione del “Villaggio della Sostenibilità” e altre iniziative satelliti a livello territoriale per promuovere la consapevolezza e l’adozione di pratiche sostenibili.

Il progetto, con la sua ampia portata e le sue ambiziose attività, punta a dimostrare che la sostenibilità è un valore universale e accessibile a tutti, contribuendo così allo sviluppo inclusivo e sostenibile del Paese.