Sguardi sul Mozambico: intervista a Tiziana Dal Pin

Scopriamo il cuore pulsante del Mozambico attraverso gli occhi di chi lo conosce a fondo.

Guarda il video su YouTube.

MOZAMBICO – In questa intervista ci immergiamo nel cuore affascinante e complesso del paese africano con Tiziana Dal Pin, Segretario Nazionale dell’Associazione Italiana del Mozambico (AIM). Dal rapporto tra gli italiani residenti e l’Italia, alle iniziative di sviluppo promosse da AIM, passando per le ricche attività culturali sostenute dall’Ambasciata italiana, esploriamo un panorama variegato di opportunità e sfide. Scopriamo cosa spinge gli italiani a stabilirsi in questa terra, quali appetibili opportunità di investimento attendono i visionari imprenditori e quali gemme nascoste il Mozambico offre ai viaggiatori avventurosi.