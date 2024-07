Scherma, il tabellone di Parigi

Usciti gli accoppiamenti delle sei squadre di scherma azzurra per il tabellone dei giochi Olimpici di Parigi 2024. Si inizia il 30 luglio

PARIGI – L’Italia della scherma si avvicina sempre più ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Forti del ranking in quasi tutte le categorie (prime nel fioretto e spada femminile) dopo aver vinto il medagliere ai recenti campionati europei di Basilea, gli azzurri hanno scoperto i loro primi avversari in pedana. Con la fine dei vari tornei continentali è stato infatti anche stabilito la posizione di ogni squadra per Nazione.

La Francia padrona di casa e proprio l’Italia sono le uniche due Nazioni ad aver qualificato tutte e sei le squadre possibili per la manifestazione a cinque cerchi che li vedrà protagonisti dal 30 luglio al 4 agosto. Nei tre giorni precedenti, invece, spazio alle gare individuali.

Fiorettiste e spadiste incontreranno al primo turno l’Egitto, il fioretto maschile incontrerà la Polonia, i ragazzi della spada se la vedranno con la Repubblica Ceca, la sciabola maschile sfiderà l’Ungheria e infine le sciabolatrici l’Ucraina.

Gli accoppiamenti

Il Dream Team del fioretto femminile ha solidamente confermato la prima posizione del Ranking davanti agli Stati Uniti d’America e alla Francia. Dopo il Mondiale di Milano 2023 e il recente europeo, il quartetto composto dalla portabandiera olimpica Arianna Errigo, Alice Volpi, la noalese Martina Favaretto e Francesca Palumbo debutterò ai quarti di finale con l’Egitto.

Stesso destino anche per le altre prime della classe. Le spadiste Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Mara Navarria, dopo l’oro di Basilea sono infatti prime davanti a Corea e Polonia e incontreranno anch’esse la squadra egiziana.

La squadra maschile della spada invece, campione del mondo di Milano 2023, è al numero 2 del Ranking dietro la Francia e davanti al Giappone. Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara e Gabriele Cimini esordiranno con la Repubblica Ceca.

Al numero 2 al mondo anche l’Italia del fioretto maschile. dietro al Giappone e davanti agli Stati Uniti d’America. Il quartetto bronzo continentale a Basilea composto dal numero 1 Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi, affronterà la Polonia.

Le squadre azzurre della sciabola partiranno a Parigi invece entrambe da numero 6 pur avendo un ranking diverso. Gli sciabolatori Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre sono ottavi e incontreranno l’Ungheria terza.

Settima posizione invece per le sciabolatrici Martina Criscio, Michela Battiston, Chiara Mormile e Irene Vecchi che le porterà ad affrontare l’Ucraina anch’essa terza.

Le gare a squadre di Parigi 2024

Fioretto femminile a Squadre – Ranking delle Qualificate all’Olimpiade

1. Italia

2. Stati Uniti

3. Francia

4. Giappone

5. Polonia

6. Canada

7. Cina

8. Egitto (15^ nel Ranking mondiale)

Tabellone Quarti di finale Fioretto femminile

Italia-Egitto

Polonia-Giappone

Francia-Canada

Cina-Stati Uniti

Fioretto maschile a Squadre – Ranking delle Qualificate all’Olimpiade

1. Giappone

2. Italia

3. Stati Uniti

4. Cina

5. Francia (6^ nel Ranking mondiale)

6. Egitto (8^ nel Ranking mondiale)

7. Polonia (9^ nel Ranking mondiale)

8. Canada (16^ nel Ranking mondiale)

Tabellone Quarti di finale Fioretto maschile

Giappone-Canada

Francia-Cina

Stati Uniti-Egitto

Polonia-Italia

Spada femminile a Squadre – Ranking delle Qualificate all’Olimpiade

1. Italia

2. Corea

3. Polonia

4. Ucraina

5. Cina

6. Stati Uniti

7. Francia (9^ nel Ranking mondiale)

8. Egitto (15^ nel Ranking mondiale)

Tabellone Quarti di finale Spada femminile

Italia-Egitto

Cina-Ucraina

Polonia-Stati Uniti

Francia-Corea

Spada maschile a Squadre – Ranking delle Qualificate all’Olimpiade

1. Francia

2. Italia

3. Giappone

4. Kazakistan

5. Ungheria

6. Venezuela

7. Repubblica Ceca

8. Egitto (9^ nel Ranking mondiale)

Tabellone Quarti di finale Spada maschile

Francia-Egitto

Ungheria-Kazakistan

Giappone-Venezuela

Repubblica Ceca-Italia

Sciabola femminile a Squadre – Ranking delle Qualificate all’Olimpiade

1. Francia

2. Ungheria

3. Ucraina

4. Corea

5. Stati Uniti

6. Italia (7^ nel Ranking mondiale)

7. Giappone (8^ nel Ranking mondiale)

8. Algeria (17^ nel Ranking mondiale)

Tabellone Quarti di finale Sciabola femminile

Francia-Algeria

Stati Uniti-Corea

Ucraina-Italia

Giappone-Ungheria

Sciabola maschile a Squadre – Ranking delle Qualificate all’Olimpiade

1. Corea del Sud

2. Stati Uniti

3. Ungheria

4. Francia

5. Egitto (6^ nel Ranking mondiale)

6. Italia (8^ nel Ranking mondiale)

7. Iran (9^ nel Ranking mondiale)

8. Canada (10^ nel Ranking mondiale)

Tabellone Quarti di finale Sciabola maschile

Corea-Canada

Egitto-Francia

Ungheria-Italia

Iran-Stati Uniti