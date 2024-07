“Tiramisù”, il più veneto che ci sia

Savoiardi, caffè, mascarpone, rosso d’uovo e zucchero e cacao quanto basta per una spolveratina, sono gli ingredienti del dolce più rappresentativo del Veneto

Veneto – Presentata ufficialmente a Venezia l’ottava edizione della Tiramisù World Cup. Erano presenti l’assessore all’Agricoltura e al Turismo della Regione del Veneto, Federico Caner insieme a Francesco Redi di Twissen, ideatore e organizzatore della rassegna.

Presente anche Mario De Santis che la scorsa edizione ha vinto nella categoria dei creativi. De Santis, di Quarto d’Altino (Ve), dipendente di una ditta d’anti-incendio, ha 42 anni e la sua ricetta s’intitola: “Dalì” alla cannella, cioccolato fondente e confettura di pere cotogne.

Le origini del Tiramisù

Si chiamava Ado Campeol l’inventore del dolce con questi ingredienti: biscotti savoiardi, zucchero, uova, mascarpone, caffè e cacao amaro. Era il proprietario del ristorante “Le Beccherie” di Treviso ed è lì che nel 1970 nasce il tiramisù, certificato successivamente dall’Accademia italiana della Cucina con tanto di atto notarile.

“Questo evento, giunto alla sua ottava edizione, è un vero e proprio viaggio tra i sapori autentici, ma anche innovativi, del tiramisù. Questa eccellenza regionale, che deve tutto il suo successo a sei ingredienti principali, racchiude in ogni cucchiaio il sapore dei ricordi e delle radici venete. É stato riconosciuto prodotto agroalimentare tradizionale nazionale anche dal Ministero delle Politiche Agricole. Ma per tutti noi non si tratta solo di un vanto, ma è la conferma che una ricetta tramandata di generazione e in generazione ha saputo diventare il simbolo di Treviso e del Veneto”.

Il Tiramisù deve gran parte della sua notorietà al tuorlo d’uovo sbattuto con lo zucchero. Il famoso ‘sbatudin’, che le nonne, la mattina preparavano ai bambini, e a chi doveva andare al lavoro, per dare una dose di ‘forza’ per tutta la giornata. Insomma, per tirarli sù!

La gara più dolce

Sarà proprio Treviso ad ospitare il “Grand Final”, dal 10 al 13 ottobre 2024, che vede già 350 concorrenti provenienti da tutta Europa oltre ad ospiti e vip da tutto il mondo.

Lo scorso anno, si è aggiudicata il titolo di campionessa mondiale di Tiramisù Patricia Guerra di San Paolo (Brasile) di professione avvocato.

“Con la Tiramisù World Cup rinnoviamo il binomio tra la sfida più golosa dell’anno e il luogo simbolico, Treviso, dove è nato questo dessert al cucchiaio. Dalle ‘Beccherie’, il Tiramisù è stato poi ripreso negli altri ristoranti trevigiani, in quelli del Veneto e di tutta Italia, tanto da diventare uno dei dolci più famosi della pasticceria internazionale” ha proseguito Caner.

Il tiramisù originale, nella competizione di ottobre, sfiderà la fantasia di coloro che ogni anno “rivisitano” la ricetta trevigiana. Le categorie sono infatti due: ricetta tradizionale e ricetta creativa. Nella seconda categoria sono ammessi massimo 3 ingredienti, a discrezione ed a carico del concorrente, rispetto a quelli tradizionali e già forniti ad ogni partecipante.

Per partecipare basta leggere il regolamento e seguire le istruzioni sul sito www.tiramisuworldcup.com e poi fare, durante questa calda estate, delle prove casalinghe coinvolgendo parenti e amici come giudici di gara. Sicuramente sarà una dolce estate, in compagnia!