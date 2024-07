Maltempo nella Marca, stima dei danni in corso

Tromba d’aria sul Montello. Grandine e allagamenti altrove

Il maltempo abbattutosi nel tardo pomeriggio di ieri sulla Marca Trevigiana, in alcune aree del territorio ha fatto solo tanta pioggia e forte vento, in altre invece, come a Villorba, ha provocato situazioni di criticità, con la caduta di diversi alberi. Si contano in una decina gli interventi della Protezione Civile per liberare strade, piste ciclabili e marciapiedi da tronchi, rami e ramaglie, in particolare nelle aree tra via Campagnola, via Centa e via Trento, dove sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale.

Sul posto si è precipitato anche il sindaco, Francesco Soligo, per un sopralluogo. “Fortunatamente non ci sono stati feriti – spiega – le piante sono state letteralmente sradicate dal vento. I lavori di rimozione di tronchi, rami e ramaglie proseguiranno nelle prossime ore, fino alla messa in sicurezza delle aree colpite. Al momento non risultano danni significativi al patrimonio pubblico. Faremo nei prossimi giorni un’ulteriore ricognizione dei danni nel territorio”.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza di un’area pubblica, dove un albero è caduto all’interno di una proprietà privata di via Centa, danneggiando un piccolo garage e un’auto posteggiata. L’albero ha anche abbattuto un palo di sostegno della rete elettrica. Sempre in via Centa, un altro albero è caduto all’interno del cortile della Scuola Primaria “Marco Polo”, senza fortunatamente provocare danno a cose o persone.

A causa della pioggia, rami di grosso diametro si sono spezzati, occupando la stessa e bloccando il passaggio, oppure danneggiando la segnaletica stradale, come avvenuto sul Montello (a Giavera del Montello, Volpago del Montello e Nervesa della Battaglia), paesi colpiti da una piccola tromba d’aria. La zona di Maserada sul Piave è stata colpita da alcuni allagamenti e grandine, e a Povegliano, all’altezza della rotatoria sulla Pedemontana, numerosi segnali sono stati divelti dal vento.

Danni sono stati registrati anche a Spresiano.

Attualmente sono in corso le operazioni di verifica e i sopralluoghi sulle aree colpite a cura dei tecnici Viabilità della Provincia di Treviso e le ricognizioni di Protezione Civile e Vigili del Fuoco.