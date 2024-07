Il trading online non è un videogioco

L’associazione Codici ha diffuso un comunicato per richiamare l’attenzione sui rischi del trading online, evidenziando le recenti preoccupazioni espresse dalla Consob

L’associazione Codici ha rilanciato l’avvertimento della Consob riguardo ai rischi connessi alle offerte di esercitazioni di trading online promosse su internet e social media. Queste esercitazioni simulano un’attività di trading in una sorta di videogioco finanziario, con l’obiettivo di superare prove di abilità e ottenere profitti.

Cambio di percezione nel trading online

A causa di tali prodotti, la percezione del trading online è notevolmente cambiata nel tempo, purtroppo in peggio. Molti risparmiatori, soprattutto giovani, si avvicinano a questo campo con una conoscenza superficiale e poca esperienza, ma con la falsa convinzione che guadagnare sarà facile. Pensano che con un piccolo investimento iniziale possano ottenere grandi risultati. La realtà, tuttavia, è ben diversa, come dimostra l’avvertimento della Consob.

Le offerte ingannevoli e i rischi

Nel caso esaminato dall’Autorità, agli utenti viene proposto di partecipare a sfide di trading online che spesso richiedono l’iscrizione a corsi di formazione a pagamento. Coloro che superano i test ricevono la promessa di passare da operazioni simulate a presunte operazioni reali con capitali forniti da società che si definiscono proprietary firms. Per attirare i “giocatori”, viene promessa la condivisione degli eventuali profitti realizzati. Tuttavia, secondo le segnalazioni ricevute, la Consob ha rilevato che il livello di difficoltà dei test è strutturato per spingere i partecipanti a riprovare, mentre la condivisione dei profitti non si materializza, aumentando il rischio di perdere il denaro investito.

L’importanza della prudenza

Questo ennesimo avvertimento sottolinea che il trading online non è un gioco. Richiede conoscenze specifiche ed esperienza per poter investire in sicurezza, evitando trappole come quelle evidenziate dalla Consob.

Assistenza per le vittime di truffe

In caso di truffe legate agli investimenti nel trading online, l’associazione Codici offre assistenza.

È possibile contattare Codici telefonicamente al numero 065571996 o via email all’indirizzo [email protected].