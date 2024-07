Viabilità stradale: modifiche per la Mostra del Cinema

Modifiche alla viabilità al Lido di Venezia per ospitare l’81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

LIDO DI VENEZIA – Il Comandante Generale della Polizia Locale del Comune di Venezia ha emanato un’ordinanza che apporta alcune modifiche alla viabilità stradale al Lido per consentire l’allestimento e il successivo smantellamento delle strutture necessarie allo svolgimento dell’81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, in programma dal 28 agosto al 7 settembre.

Le disposizioni saranno valide nel periodo compreso tra il 17 luglio e il 27 settembre. Le modifiche, organizzate in diverse fasi, interesseranno le seguenti zone:

Lungomare Marconi: dall’incrocio con via delle Quattro Fontane fino all’incrocio con via Angelo Emo. Via Candia: dall’incrocio con il Lungomare Marconi fino al ponte sul canale. Via delle Quattro Fontane: nell’area adiacente ai giardini del Casinò, dall’incrocio con la Darsena Casinò/Via S. Giovanni D’Acri fino all’incrocio con il Lungomare Marconi.

In queste aree, che saranno adeguatamente transennate, la circolazione dei veicoli sarà preclusa, eccetto per quelli muniti di apposito contrassegno autorizzativo e per i veicoli dei servizi pubblici essenziali.

Dettagli delle modifiche alla viabilità

Prima fase: 17 luglio – 16 agosto

Lungomare Marconi : Senso unico alternato tra via Quattro Fontane e via Candia. Utilizzo della corsia lato Palazzo del Casinò dalle 8:00 del 17 luglio alle 8:00 del 5 agosto. Utilizzo della corsia lato mare dalle 8:00 del 5 agosto alle 8:00 del 16 agosto.

: Via delle Quattro Fontane : Senso unico tra Lungomare Marconi e via Dardanelli. Utilizzo della corsia d’ingresso dal Lungomare Marconi. Divieto di sosta permanente su entrambi i lati dalle 8:00 del 17 luglio alle 8:00 del 16 agosto.

:

Seconda fase: 16 agosto – 27 settembre

La seconda fase di allestimento partirà dal 16 agosto e comporterà ulteriori modifiche alla viabilità, che saranno comunicate successivamente.

Queste disposizioni sono fondamentali per garantire la sicurezza e l’efficienza nell’allestimento delle strutture per la Mostra del Cinema, un evento di rilevanza internazionale che attira visitatori e celebrità da tutto il mondo.