Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

A questo punto sento la necessità e anche il piacere di tracciare una breve parentesi nella mia indagine descrittiva delle gesta dei personaggi moglianesi, per accogliere in pochissimo spazio un personaggio splendido che viene dal mondo dello spettacolo e che per “bontà sua”, dopo il matrimonio, ha scelto di venire ad abitare a Mogliano. Si tratta di:

Sabrina Salerno

Questa monografia che parla di Sabrina Salerno, non è una monografia come tutte le altre. D’altro canto di nuovo su di lei si può scrivere ben poco, perché di lei sono stati impiegati fiumi d’inchiostro per parlare ed inneggiare al suo talento, alla sua bravura ed ai suoi interminabili successi. Quindi più che notizie sulla sua vita artistica, questa paginetta vuole essere un omaggio di riconoscenza non solo da parte mia, ma anche da parte di tutti i moglianesi, i quali hanno certamente apprezzato di aver preferito, al caos di una grossa città metropolitana, stabilire la sua residenza stabile in una villa veneta in mezzo al verde della campagna moglianese e vivere in tranquillità in questa simpatica cittadina che per il suo fascino e la sua privilegiata posizione geografica abbastanza strategica, tra Venezia e Treviso, è denominata a ragione la “Perla del Terraglio”.

I moglianesi non disdegnano affatto e si sentono onorati se possono incrociarla qualche volta tra i corridoi del supermercato oppure in qualche ufficio comunale o magari al parcheggio mentre affida la sua macchina al tassametro.

Sabrina Salerno è una showgirl, cantante, ballerina, attrice di fama internazionale.

Genovese di origini e di nascita, ha vissuto parte in Liguria e parte a Milano la sua splendida giovinezza, coronata da manifestazioni di gloria, di grandi successi ed applausi a non finire nel mondo dello spettacolo, con canzoni della dance music, attirando ad ogni spettacolo immense folle di ammiratori in tutta Europa. La sua canzone emblema “Boys” rimase un tormentone ed in testa alle classifiche in parecchi paesi europei per l’intera estate del 1987.

Pare che da ragazza sognasse di dedicare il suo impegno alla Pedagogia ed alla Psicologia, a Freud e Jung sulle cui difficili teorie amava trascorrere pomeriggi interi per assaporarne la profondità. Ma il destino volle farle incontrare sulla sua strada Claudio Cecchetto, il quale, ammirato dal suo fisico statuario e dalla sua voce, la spinse a fare un provino per la Televisione, il cui risultato la costrinse a cambiare binario nella sua vita. Da allora ha collezionato solo successi, e non soltanto per merito del suo fisico, che ancora oggi a 51 anni di età è rimasto quello di un tempo e fa invidia a parecchie ventenni, ma per la sua voce limpida e il suo talento d’interpretazione e l’abilità di mantenere la scena per parecchio tempo su un palcoscenico.

Dopo aver conosciuto e sposato l’uomo della sua vita, Enrico Monti, un industriale trevigiano del tessile, dal quale ha avuto un figlio, Luca, ha deciso di stabilire la sua residenza a Mogliano Veneto. Nella vita privata è una donna estremamente semplice e priva di qualsiasi montatura o boria. I moglianesi sono orgogliosi di poterla annoverare fra le proprie compaesane cittadine del suo rango, dotate della sua stessa personalità umana, morale ed artistica.

Signora Salerno, complimenti per il suo passato e per il suo presente e buona permanenza per il suo futuro… ma a Mogliano, mi raccomando!

