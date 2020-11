Zaia: “Prevenire è meglio che curare”. Firmata l’ordinanza “zona gialla plus”

Presentata oggi la tanto attesa ordinanza del Presidente Zaia sulla quale era stato mantenuto il riserbo più stretto.

“L’ordinanza è un fallimento perché se tutti rispettassero le regole non servirebbe”, ha esordito oggi il Presidente del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa presso la sede della Protezione Civile di Marghera nel presentare l’ordinanza, condivisa con i governatori di Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, che entrerà in vigore venerdì 13 novembre, fino al 3 dicembre.

Qualche anticipazione: sarà obbligatorio “sempre” l’uso della mascherina fuori dalla propria abitazione, si andrà a fare la spesa uno per famiglia e le prime due ore d’apertura sono fortemente indicate per gli over 65, il mercato all’aperto avrà un controllo costante e ci saranno, come prima, gli accessi separati. Sono sospese, per scuole primarie e secondarie, le lezioni di ginnastica e di canto e negozi chiusi nei giorni festivi tranne farmacie, tabacchi e generi alimentari. A breve sarà pubblicato il testo integrale dell’ordinanza.

Silvia Moscati

