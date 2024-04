Roncade, l’Assessore Viviane Moro si candida a Sindaco

L’attuale Assessore comunale uscente sarà sostenuta dalla lista civica “A Roncade”.

RONCADE (TV) – È Viviane Moro, attuale Assessore comunale all’Istruzione, Cultura, Politiche giovanili e per la famiglia del Comune di Roncade, la prima candidata sindaco ad esporsi in vista delle elezioni amministrative 2024 dell’8 e 9 giugno.

Espressione della compagine amministrativa uscente, in linea di continuità con il lavoro svolto dalla sindaca Pieranna Zottarelli nei suoi dieci anni di mandato, Moro si presenta alle urne con la nuova lista civica “A Roncade” per una squadra di fatto rinnovata rispetto al passato e totalmente estranea a logiche di partito. La lista sarà composta «da persone che vivono quotidianamente il territorio e credono nella necessità di coniugare esperienza ed innovazione per garantire il buon governo dell’amministrazione locale consapevoli delle complessità della macchina pubblica che richiede oggi competenza e formazione continua» sottolinea la 31enne.

Al centro del programma elettorale la visione di una città in cui si sviluppano socialità, conoscenza e crescita per offrire migliori condizioni di vita alle persone senza pregiudicare il benessere delle future generazioni. Una visione fondata su una logica di valorizzazione delle risorse disponibili volte a perseguire obiettivi di competitività economica, sostenibilità ambientale ed inclusione sociale.

«Ho scelto di accettare la proposta del gruppo di maggioranza uscente di candidarmi al ruolo di sindaco consapevole che le sfide del futuro possono riservare grandi opportunità se colte nel presente con consapevolezza, preparazione e dedizione al lavoro – dichiara la Moro, laureata in Scienze Politiche e dell’Amministrazione e anche dipendente della Provincia di Treviso per la quale è Responsabile Gestionale della Stazione Unica Appaltante. – Proprio per questo ci presentiamo come squadra autenticamente civica, forte dell’energia e delle competenze delle persone che la compongono e dei valori che ci accomunano: responsabilità, spirito di servizio e libertà di pensiero».

Nei prossimi giorni la candidata Moro si presenterà al pubblico, ufficializzando anche la relativa lista di candidati consiglieri a suo sostegno.