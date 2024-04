Blackfin torna in pista

Blackfin ritorna in pole position, confermandosi partner delle esclusive manifestazioni automobilistiche organizzate da Canossa.

Con l’arrivo della primavera, Canossa Events e Blackfin rinnovano la loro prestigiosa partnership per l’anno 2024, portando ancora una volta stile, eleganza e performance sulle strade e nei circuiti più affascinanti d’Italia e oltre oceano.

L’anno ha preso il via con un entusiasmante debutto a gennaio 2024 a Palm Beach, negli Stati Uniti, e ora il calendario Canossa attraversa l’Atlantico per portare la sua carovana di auto d’epoca e supercar moderne nelle incantevoli terre italiane. Cinque imperdibili appuntamenti faranno tappa in alcune delle zone più suggestive del Paese, dalle vette maestose delle Dolomiti alle affascinanti Cinque Terre, fino agli scenari incantati che si estendono tra Modena e la Toscana.

Ma questi eventi non sono solo competizioni automobilistiche, sono un’esperienza completa che celebra lo spirito dell’automobilismo, l’eleganza e il lusso. Ogni tappa offre emozionanti sfide su strada e in circuito, ma anche l’opportunità di immergersi nell’atmosfera conviviale delle città italiane, gustando le prelibatezze gastronomiche e i vini pregiati che le caratterizzano, il tutto mentre si ammirano paesaggi mozzafiato che fanno da cornice.

La partnership con Blackfin aggiunge un tocco di classe e stile a queste esclusive manifestazioni. Una selezione esclusiva di montature Blackfin, personalizzate con il logo di ciascun evento, sarà destinata ai vincitori, arricchendo ulteriormente le premiazioni e sottolineando l’impegno condiviso verso l’eccellenza e l’eleganza.

“La partnership con Canossa è diventata un legame solido nel tempo e siamo entusiasti di poter collaborare nuovamente quest’anno. Ci unisce una profonda stima che significa anche condivisione di valori e passione per ciò che facciamo con una visione comune verso l’eccellenza”, dichiara Nicola Del Din, CEO di Blackfin.