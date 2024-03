L’Umana Reyer perde di 1 punto la semifinale di andata di Eurocup Women contro London Lions. Fondamentale il ritorno martedì 12.

MESTRE – Una rimonta quasi leggendaria ma che non è bastata per vincere. Sotto di ben diciannove punti nel secondo quarto, l’Umana Reyer perde di 1 nella gara di andata della semifinale di Eurocup Women. Non è bastato il parziale di 44-29 delle ultime due frazioni. Finisce 68-69 nella gara casalinga contro London Lions. Ora ci si giocherà tutto alla Copper Box Arena di Londra martedì 12 marzo alle ore 20 italiane.

La partita

Venezia entra in campo con il quintetto composto da Villa, Berkani, Fassina, Kuier e Shepard. La partita inizia in equilibrio. I primi punti sono di Fassina con una tripla, l’ex Fagbenle mette invece 8 dei primi 12 punti delle londinesi.

L’Umana risponde con le giocate di Kuier che firma il pari a quota 12 a metà quarto. L’intensità della partita si alza, il pubblico di casa spinge Venezia che mette in campo grande aggressività: Cubaj entra in partita, la sua tripla chiude la prima frazione sul 21-20.

Break ospite di 7-0 a inizio seconda frazione con coach Mazzon che chiama il Time Out. Le leonesse non riescono a trovare la via del canestro. Fagbenle, con quattro punti in fila, allunga fino al 21-31 del 14′ costringendo la panchina veneziana al secondo Time Out. La stoppata di Kuier accende il Taliercio, ma a Berkani viene fischiato un fallo tecnico e il momento difficile continua, Londra aumenta il gap fino al 21-40. La tripla della capitana Pan interrompe il digiuno Reyer con il primo tempo che termina 24-40.

Al rientro dagli spogliatoi Pan e compagne ritrovano fiducia e ritmo offensivo con un parziale di 8-4 nei primi quattro minuti della frazione (32-44). L’Umana serra le maglie difensive riuscendo a ricucire fino al -8 guidata da un’ispirata Villa (che tocca quota 11 punti). Le bianconere abbassano le proprie percentuali al tiro, Berkani si accende nel finale di quarto portando le orogranata sotto 43-50 al 30′.

La rimonta orogranata continua: Pan si guadagna tre tiri liberi che valgono il meno quattro. Peddy e Gustafson fanno la voce grossa per le ospiti, ma la neo entrata Gorini tiene le leonesse a contatto. Fassina e Kuier firmano il meno due facendo esplodere il Taliercio, ma Samuelson e Gustafson ridanno ossigeno a Londra che torna sul +9.

La Reyer però non molla. Villa segna un canestro con il fallo seguita da cinque punti di Shepard per il meno due. È ancora Gustafson a trovare la via del canestro per Londra che però commette fallo sul tiro da tre di Kuier che capitalizza tutti e tre i liberi per il 68-69. Le orogranata riescono anche a recuperare palla nell’ultima rimessa, ma la tripla di Pan scheggia il ferro. L’Umana Reyer perde di 1, 68-69 al termine di una partita spettacolare. E ora si giocherà il tutto per tutto lunedì a Londra.

Il tabellino

Parziali: 21-20; 24-40; 43-50

Umana Reyer: Logoh ne, Berkani 10, Gorini 4, Villa 14, Nicolodi ne, Pan 6, Meldere ne, Makurat, Cubaj 7, Fassina 5, Shepard 10, Kuier 12 All. Mazzon

London Lions: Katanic 4, Beckford-Norton, Snytsina, Winterburn 11, Endean ne, Gustafson Polkoski 14, Peddy 4, Wilkinson 2, Fagbenle 24, Meyers 2, Price ne, Samuelson 8 All. Kaltsidou

I commenti post partita

I commenti di coach Andrea Mazzon e Matilde Villa al termine della gara di andata della semifinale:

Queste le parole di Coach Mazzon:



“Abbiamo giocato una grande partita contro una squadra di qualità, siamo riuscite a competere contro giocatrici di alto livello e questo è un grande risultato. L’impatto della partita è stato un po’ timoroso e con tensione, cose che poi ci siamo tolte nella seconda parte di gara dove abbiamo giocato più sciolte. Ci sono ovviamente dei dettagli che dobbiamo migliorare, ma abbiamo fatto cose molto buone questa sera, concedendo pochi tiri da tre punti. Non aver usato falli per i primi quindici minuti ha condizionato la partita. Nel secondo tempo abbiamo messo in campo alcune cose tattiche che hanno funzionato, abbiamo messo fisicità e la differenza si è vista. Abbiamo ancora tutto aperto, andremo a Londra per giocarci l’accesso alla finale al meglio delle nostre possibilità. Giocare al Taliercio con oltre 2500 spettatori è stata una cosa bellissima, ci hanno dato grande energia.“

Commenta così Matilde Villa, autrice di 14 punti:



“Nel primo tempo abbiamo giocato un po’ contratte non riuscendo ad esprimerci al meglio e faticando a trovare la via del canestro. Nello spogliatoio ci siamo parlate, confrontandoci con lo staff tecnico per capire cosa potevamo fare meglio. Siamo rientrate in campo avendo meno timore, giocando con grande energia e fisicità, ed eseguendo alcune cose tattiche. Il Taliercio ci ha dato una grande spinta, è stato bello vedere così tanto pubblico. Londra è una squadra di talento, anche stasera lo ha dimostrato, ma noi andremo a giocare lì per provare a staccare il pass per la finale, è ancora tutto aperto.“