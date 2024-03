TREVISO – In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, che ricorre domani, il Museo Collezione Salce di Treviso offre l’ingresso gratuito a tutte le donne e invita alla visita guidata alla mostra “Futurismo di carta. Immaginare l’universo con l’arte della pubblicità”. La mostra è ospitata nella sede di San Gaetano, in via Carlo Alberto 31.

Nella giornata dell’8 marzo l’ingresso per le donne è gratuito anche in tutti i musei e luoghi della cultura statali.