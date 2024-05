Le ragazze dell’Umana Reyer Venezia ieri hanno festeggiato la vittoria del loro terzo scudetto con una parata acquea in Canal Grande.

VENEZIA – Niente pullman scoperti per le strade della città, ma una parata davvero unica al mondo. Dopo la meritata vittoria del terzo scudetto contro Schio, le atlete dell’Umana Reyer Venezia hanno sfilato prima a Mestre e poi in centro storico per festeggiare con la città.

Let’s start with celebrations 🏆❤️‍🔥 pic.twitter.com/ZoJ1qkwREC — Reyer Venezia (@REYER1872) May 23, 2024

Un successo che si va ad aggiungere a quello storico del 1946, poi rivissuto nel 2021. Considerando anche gli scudetti della compagine maschile, è la settima volta che Venezia è Campione d’Italia.

Una stagione straordinaria per le orogranata che sono sempre rimaste in testa alla classifica dall’inizio della regular season conquistando così il fattore campo nei Playoff e la qualificazione alla prossima Euroleague Women.

In tutta l’annata, le ragazze di Coach Mazzon hanno disputato 49 partite vincendone ben 42. Raggiungendo una Finale di Coppa Italia, una semifinale di Eurocup Women e infine lo scudetto con un netto 3-0 nella serie finale.

Reyer, è qui la festa!

Una festa fatta con i tifosi e per i tifosi. Inizialmente le neo campionesse d’Italia sono state in centro a Mestre dove hanno scattato foto di squadra e ricevuto tanti applausi da parte dei cittadini.

Successivamente le orogranata si sono trasferite in centro storico ed è iniziata la parata scudetto in Canal Grande con tanti tifosi al loro seguito.

Dopo il ponte di Rialto il gruppo orogranata ha ormeggiato a Ca’ Farsetti dove il Sindaco (e Patron della Società) Luigi Brugnaro ha consegnato il Leone di Vetro. Un abbraccio metaforico di tutta la città a squadra e staff per l’incredibile impresa compiuta che ha riportato Venezia sul tetto del basket italiano.

Il corteo acqueo ha poi continuato il suo viaggio trionfale verso Piazza San Marco con le orogranata nell’imbarcazione simbolo della città, la Gondola. Dei festeggiamenti unici per una città unica come è Venezia. Le Campionesse d’Italia hanno così potuto festeggiare nel Salotto più bello del Mondo assieme ai numerosi tifosi.

