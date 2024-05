Presunti ladri presi grazie ai cittadini

La Polizia Locale di Jesolo ha individuato i presunti autori di alcuni furti, grazie alle segnalazioni della cittadinanza

Jesolo – Nei giorni scorsi, il personale del Nucleo Polizia Giudiziaria e Sicurezza Urbana della Polizia locale ha individuato, in poche ore, i presunti autori di due furti aggravati. É successo durante i consueti servizi di controllo del territorio. I furti erano stati commessi ai danni di veicoli in sosta, nella zona del Lido.

Segnalata un’auto sospetta

Gli agenti si sono messi sulle tracce di un’utilitaria segnalata mentre si aggirava in modo sospetto in prossimità dei luoghi in cui erano stati commessi i reati. L’auto è stata individuata in poco tempo lungo le strade della zona lido ovest. Gli agenti hanno visto che vi erano tre persone nell’abitacolo.

Nel veicolo vi erano infatti tre uomini di nazionalità italiana, con precedenti per reati contro il patrimonio, come è emerso dai controlli effettuati dagli operatori.

Supponendo che all’interno dell’auto potessero esserci tracce pertinenti ai furti segnalati sul territorio, l’autovettura e i suoi occupanti sono stati sottoposti a perquisizione. Il controllo si è rivelato… positivo.

Durante le operazioni, gli agenti hanno infatti ritrovato degli arnesi da scasso, carte di credito, denaro e merce riconducibile ai furti segnalati dalla cittadinanza. Tra questi, quello di una donna che aveva sollecitato l’intervento delle forze di polizia a seguito del furto subito a bordo della propria auto parcheggiata e quello di un gruppo di persone che viaggiava su di un camper.

I tre soggetti sono stati accompagnati presso gli uffici del Comando di Polizia locale di Jesolo per la compiuta identificazione a mezzo di rilievi fotodattiloscopici e, al termine della redazione degli atti del caso, sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per ricettazione e possesso di arnesi atti allo scasso.

Il procedimento penale non risulta concluso e la colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile. Ecco perchè si parla di “presunti” ladri.

Le attività sono proseguite anche durante le ore serali con il controllo capillare della zona centrale del lido. Gli agenti, attraverso l’utilizzo delle unità cinofile antidroga, hanno inoltre rinvenuto quasi mezzo etto di sostanza stupefacente del tipo marijuana, che è stata sequestrata, a carico di ignoti.