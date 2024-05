Reyer è finale scudetto

L’umana Reyer Venezia femminile vince gara 2 con La Molisana Magnolia Campobasso ed è in finale scudetto con la Famila Wuber Schio.

CAMPOBASSO – L’Umana Reyer Venezia femminile torna in finale scudetto dopo tre anni. E con chi se non con la Famila Wuber Schio? Per l’ennesima volta infatti le due squadre venete si affronteranno al meglio delle cinque gare, un classico ormai del basket italiano femminile.

Dopo le rispettive tiratissime vittorie in gara 2 delle orogranata con Campobasso per 63-66 e di Schio con Ragusa per 67-68, le due compagini inizieranno la serie mercoledì 15 al Taliercio.

La partita

La Reyer scende in campo senza l’infortunata Cubaj e Makurat per la rotazione straniere. Il quintetto iniziale vede Villa, Fassina, Pan, Kuier e Shepard. Campobasso recupera Mistinova, assente in gara 1.

Inizia meglio Campobasso che trova un parziale di 8-3 nei primi 5 minuti grazie ai 6 punti di Kunaiyi. Venezia ha qualche palla persa di troppo. Fassina e Berkani caricano di falli le avversarie e l’Umana con i punti di Held, Shepard e della stessa Fassina trova il primo vantaggio dopo 7′, 10-11.

Berkani inventa un grande floater mentre Pan serve un bell’assist per Kuier che sblocca il tabellino. Le padroni di casa rispondono con Mistinova e Quinonez. Le orogranata migliorano anche nei rimbalzi difensivi nel finale di frazione, 14-15 dopo 10′.

Le orogranata ripartono con una difesa ancora più forte e poi colpiscono da tre con Pan e Held, costringendo Campobasso a chiamare Time Out dopo solo 2 minuti sul 14-21.

Kuier mette la bomba che porta le orogranata al più 10. Campobasso non molla con Trimboli e la solita Kunaiyi. Le orogranata difendono forte e recuperano palloni, Shepard lotta sotto i tabelloni e recupera 9 rimbalzi, ma non è precisa. Fassina mette un’altra tripla. Nel finale di frazione le molisane tornano sul -5 con Kunaiyi e la tripla di Dedic, ma Shepard infila un canestro negli ultimi istanti di quarto. Si va all’intervallo lungo sul 26-33.

Al rientro dagli spogliatoi Fassina mette subito un’altra tripla. Kuier la imita mettendone due di cui una con il fallo subito, 30-45 dopo 24′. Berkani commette il terzo fallo su Morrison. Shepard perde un paio di palloni causando anche un fallo antisportivo e quattro punti di Quinonez, -9 Campobasso.

La Reyer torna sul +13 con Kuier e Shepard, ma Campobasso non molla e con Quinonez e Morrison tornano sul -7, 42-49, al 29′. Le orogranata sbagliano tre triple aperte, Pan commette il quarto fallo. Le orogranata perdono palloni (14) e Kunaiyi fa esplodere il palazzetto molisano con il canestro del -4, 45-49 al termine del terzo quarto.

L’ultima frazione inizia con una tripla di Berkani. Campobasso non segna quasi per 4′, ma Venezia non ne approfitta. Dedic e Quinonez costringono Mazzon chiamare il time-out, 49-52 al 34′. Kuier si inventa un gran canestro dal post-basso. Viene fischiato tecnico a Mazzon, +4 orogranata.

Kuier mette un’altra tripla, Dedic non molla e colpisce ancora dalla media distanza. Succede di tutto in campo, tanti errori da entrambe le parti: la posta in palio è altissima. Fassina con un grande assist trova Shepard per il +7 Umana, 52-59 al 37′, time-out.

Kunaiyi trova Dedic, ma l’arresto e tiro di Berkani a 100″ dal termine sembra chiudere la gara, 54-61. Ministinova non è d’accordo e infila una grande tripla. Villa in lunetta fa 1 su 2, 57-62 con 42″ dalla fine. Non entra il tiro in penetrazione di Giacchetti, ancora Villa in lunetta: 2 su 2, 57-64. Sembra ancora una volta finita, ma le padrone di casa non demordono.

Quinonez segna prima la bomba del -4 per poi recuperare palla sull’errore veneziano e firmare un’altra tripla: -1 Campobasso. Palla a Berkani che segna entrambi i liberi. Le molisane non riescono a realizzare il tiro da tre del pareggio e l’Umana Reyer può finalmente festeggiare la finale scudetto conquistata tre anni dopo quella del 2021!

Coach Mazzon e Martina Fassina commentano la vittoria 63-66 in gara 2 della semifinale Playoff giocata alla Molisana Arena:

Questo il commento di Coach Mazzon:

“Siamo molto felici di questa vittoria, siamo in finale Scudetto. Dobbiamo ancora bene renderci conto di cosa ha significato vincere oggi. Campobasso è stata una contender fantastica, abbiamo giocato in un’atmosfera bellissima qui. Il tifo che c’è nel basket femminile dovrebbe essere un esempio: si incita sempre la propria squadra e non si offende mai l’avversario. Come noi abbiamo avuto un pubblico meraviglioso al Taliercio, questa è la parte più bella.



Ci tengo a ringraziare la nostra società, che ha cercato in tutti i modi di agevolarci organizzando al meglio questa trasferta. Siamo arrivati qui freschi, il club ha fatto un grande lavoro e le giocatrici ne hanno giovato a livello fisico.



Per quanto riguarda la partita abbiamo preso un buon vantaggio, arrivando anche al +15. È un campo dove c’è grande pressione difensiva e lo sapevamo. Le sette palle perse consecutive ci hanno tolto l’inerzia che avevamo preso, siamo stati bravi però a rispondere nuovamente. Kuier ha segnato un canestro determinante dentro l’area, ma ci sono tanti particolari che ci hanno fatto vincere la partita.“

Umana Reyer Venezia – Famila Wuber Schio Lega Basket Femminile 2023/2024 Venezia, 08/10/2023 Foto A.Gilardi/Ag. Ciamillo-Castoria

Questo invece il commento a caldo di Martina Fassina:



“È stata una partita molto tirata, dobbiamo rimanere più concentrate sulle rimesse. Campobasso ha messo molta intensità in entrambi i lati del campo, sono una squadra che non molla mai. Noi siamo state brave a rimanere lucide e mantenere la calma per portare a casa la partita e chiudere la serie. Siamo contente di aver conquistato la finale Scudetto, ora lavoreremo al meglio insieme per sistemare alcune cose. Siamo un gruppo molto unito, cerchiamo sempre di aiutarci e questo poi in campo si vede.“

Il calendario delle Finali Scudetto

Il Superclassico Reyer – Schio si disputerà al meglio delle cinque gare.

Gara 1 mercoledì 15 maggio ore 21.00, Palasport Taliercio

Gara 2 venerdì 17 maggio ore 21.00, Palasport Taliercio

Gara 3 martedì 21 maggio ore 21.00, PalaRomare

Ev. Gara 4 giovedì 23 maggio ore 21.00, PalaRomare

Ev. Gara 5 domenica 26 maggio ore 19.00, Palasport Taliercio

Il tabellino

La Molisana Magnolia Campobasso – Umana Reyer Venezia 63-66

Parziali: 14-15, 12-18, 19-16, 18-17.

La Molisana Magnolia Campobasso: Moffa, Kunaiyi 17, Narviciute ne, Kacerik 3, Trimboli 2, Giacchetti, Quinonez Mina 17, Dedic 14, Morrison 3, Mistinova 7. All. Sabatelli

Umana Reyer Venezia: Logoh ne, Berkani 9, Gorini ne, Villa 5, Nicolodi, Pan 3, Meldere ne, Held 5, Fassina 14, Santucci ne, Shepard 11, Kuier 19. All. Mazzon