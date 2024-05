Promuovere l’importanza del voto tra i giovani

La Fondazione Aidr si unisce al dialogo europeo sulla partecipazione giovanile in vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2024.

ROMA – In occasione della Festa dell’Europa, la Fondazione Aidr ha partecipato con entusiasmo all’incontro dibattito tenutosi nell’Aula Giulio Cesare in Piazza del Campidoglio, Roma. L’evento, organizzato dagli Uffici in Italia del Parlamento e della Commissione europea in collaborazione con l’associazione Civita, è stato un momento di rilievo nel panorama politico e culturale europeo.

La sessione di quest’anno è stata particolarmente significativa poiché ha avuto come obiettivo primario quello di promuovere la consapevolezza e l’importanza del voto in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Un focus speciale è stato riservato ai ragazzi delle scuole ambasciatrici del Parlamento europeo, molti dei quali si sono trovati ad affrontare il momento cruciale del loro primo voto.

Attraverso dibattiti e discussioni coinvolgenti, l’evento si è imposto come una piattaforma per educare e ispirare i giovani cittadini europei sull’importanza della loro voce nel contesto democratico europeo. Esperti, politici e leader di opinione hanno guidato i partecipanti in un percorso di scoperta e riflessione sul ruolo fondamentale che l’Unione Europea e i suoi cittadini possono svolgere nel plasmare un futuro comune.

La Fondazione Aidr, impegnata attivamente nell’ambito del tour nazionale “Giovani, digitalizzazione, europee 2024”, ha considerato questo evento come un’opportunità cruciale per stimolare l’engagement civico, la partecipazione attiva e la consapevolezza politica tra i giovani.