Progetto di efficientamento energetico per gli impianti sportivi di Dosson e Casier

CASIER – In questi giorni sono in corso i lavori finalizzati all’efficientamento energetico degli impianti termici presso due note strutture sportive del territorio. Finanziati dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), i lavori interessano gli spogliatoi degli impianti sportivi di Via Santi, a Dosson, e di Via Fratelli Cervi, a Casier, al fine di garantire un ambiente più confortevole

ed efficiente.



In particolare, i lavori di efficientamento in corso negli impianti sportivi di Dosson riguardano la sostituzione delle vecchie caldaie murali tradizionali con due nuove caldaie murali a condensazione e la sostituzione del precedente boiler per la produzione di acqua calda con due nuovi bollitori a doppio serpentino, per la produzione di acqua calda tramite impianto solare. Da installare sono inoltre due campi solari termici da cinque pannelli ciascuno e un impianto di trattamento acqua a

norma UNI 8065 con filtrazione e dosaggio di polifosfati. Infine, i vecchi impianti di illuminazione a fluorescenza vengono sostituiti con ben 35 apparecchi a LED.

Per quanto riguarda invece gli impianti sportivi di Casier, i lavori di efficientamento si concentrano nella sostituzione dei vecchi radiatori esistenti con una nuova tipologia di impianto di riscaldamento in acciaio tubolare, completa di detentore e valvola termostatica, e sulla sostituzione dei vecchi impianti di illuminazione a fluorescenza con 16 nuovi apparecchi a LED.



Oltre a migliorare l’efficienza energetica dei rispettivi spogliatoi, gli interventi in corso dimostrano l’impegno del Comune di Casier nel promuovere uno stile di vita sano e sostenibile, nonché strutture sportive sempre più moderne e all’avanguardia.

Commenta infatti con entusiasmo il Sindaco Renzo Carraretto l’importanza dei lavori: «Questi interventi rappresentano un investimento che guarda al futuro con responsabilità e attenzione al territorio. Grazie al sostegno del PNRR, stiamo contribuendo non solo al benessere dei nostri cittadini, ma anche alla salvaguardia dell’ambiente, donando alla comunità spazi sportivi moderni, efficienti e sostenibili.»