Novembre donna: dal 12 al 29 novembre per promuovere l’uguaglianza e l’inclusione

Per promuovere la cultura dell’uguaglianza di genere e dell’inclusione, formando al rispetto e alla consapevolezza, coinvolgendo anche le scuole, l’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto, l’Assessore alle Pari Opportunità Francesca Caccin e la Consulta Comunale Pari Opportunità, guidata dal Consigliere Comunale Tiziana Eula, hanno organizzato un ricco programma di eventi nel mese di novembre.

Il primo appuntamento sarà l’apertura della mostra “Femminicidio 2015-2023”, curata dall’artista Paola Volpato e sostenuta da ANPI Mogliano Veneto, che si svolgerà domenica 12 novembre alle 10:30, al Centro Sociale di Piazza Donatori di Sangue.

La mostra, che rimarrà visitabile fino a domenica 26 novembre 2023 presso la Sala Mogliano – Spazio Arte Urbano, vuole rendere omaggio e memoria alle donne, ritratte nei disegni di Paola Volpato, la cui vita è stata violata e spezzata. Sempre domenica 12 novembre, alle ore 18.00 al Centro Sociale, si terrà la performance “La moglie dell’eroe” a cura della Compagnia Teatrale Arte Povera, premiata a livello nazionale.

Nella mattinata di venerdì 24 novembre il Sindaco Davide Bortolato scoprirà una panchina rossa, simbolo di rifiuto della violenza contro le donne, di fronte alla scuola Collodi, in presenza degli studenti, proseguendo così il progetto “panchine rosse nelle scuole” avviato da Lions Club Mogliano Veneto. Un’altra panchina rossa sarà collocata e scoperta lungo il Terraglio.

Domenica 26 novembre, le donne dei Comuni che fanno parte della Commissione Intercomunale Pari Opportunità (Mogliano Veneto, Zero Branco, Preganziol, Casier, Casale sul Sile e Marcon) correranno in Staffetta lungo l’asse del Terraglio da nord a sud, per arrivare alla Corte Benedettina (fronte Brolo), ribadendo il rifiuto alla violenza sulle donne. Concludono il programma la performance “Streghe & Co” a cura della Compagnia Teatrale Attori per Caso, che inizierà alle ore 18:00 di domenica 26 novembre al Centro Sociale, e il convegno “La Forza della Donna” promosso dall’Associazione Fattibillimo, previsto per mercoledì 29 novembre, rivolto agli studenti delle scuole superiori. Per la durata delle iniziative, la fontana di Piazza Pio X e il Brolo saranno illuminati di rosso.

Tutti i dettagli degli eventi sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Mogliano Veneto.