Premiazione concorso di scrittura al femminile “Betty Toniolo”

A conclusione della quinta edizione del concorso di scrittura al femminile “Betty Toniolo”, si informa che 54 studentesse degli istituti superiori della provincia di Treviso hanno presentato un racconto breve o una raccolta di versi.

La giuria incaricata dall’Associazione Proteo Fare Sapere di Treviso e dalla famiglia Carraro/Toniolo ha esaminato gli elaborati per l’assegnazione dei 9 premi in palio, 3 per ogni settore (licei – istituti tecnici – istituti professionali):

• primo premio euro 400

• secondo premio euro 300

• terzo premio euro 150,

per un importo complessivo di euro 2550.

Venerdì 20 marzo alle ore 15.00, presso l’auditorium Santa Caterina di Treviso, sarà ufficialmente consegnato a tutte le studentesse l’attestato di partecipazione al concorso. Saranno inoltre resi noti i nominativi delle vincitrici e sarà consegnato il premio, in presenza delle Autorità scolastiche e comunali e dei promotori del concorso.

Sabato 28 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso l’auditorium del liceo G. Berto di Mogliano Veneto avrà luogo la presentazione delle opere premiate, da parte delle stesse vincitrici, alla presenza delle Autorità comunali e scolastiche, degli insegnanti, delle classi e delle famiglie.

