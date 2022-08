Ponte Lagoscuro alla Giudecca: chiuso per instabilità dei parapetti

La Polizia locale ha disposto la chiusura temporanea alla circolazione pedonale del Ponte Lagoscuro alla Giudecca, in prossimità del civico 687L, ovvero il ponte che collega Fondamenta de le Convertite a Campo San Cosmo, a partire dalle ore 21.45 di lunedì 8 agosto e fino al termine delle operazioni per la messa in sicurezza.

Dopo la verifica della stabilità del parapetto su entrambi i lati del ponte, effettuata ieri sera, lunedì 8 agosto, da parte dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale, al fine di tutelare e scongiurare pericolo per la circolazione pedonale e nautica – si legge nell’ordinanza – entrambi i sensi di marcia del Ponte Lagoscuro sono stati chiusi per un dissesto di alcune parti del ponte. L’accesso al ponte è interdetto fisicamente al passaggio con transenne posizionate all’inizio di entrambe le rampe.