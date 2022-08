Ironman 70.3 slitta al 9 ottobre

La manifestazione sportiva internazionale non si svolgerà il 25 settembre a causa della concomitanza con le elezioni politiche.

Le elezioni politiche fanno slittare IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo. La seconda edizione della manifestazione sportiva internazionale era in programma domenica 25 settembre, tuttavia la coincidenza con la tornata di consultazioni e la conseguente necessità di garantire l’accesso alle urne rende impossibile lo svolgimento in quella giornata. Le amministrazioni di Jesolo, Cavallino-Treporti ed Eraclea si sono confrontate con gli organizzatori di IRONMAN, cercando di individuare la data migliore per lo svolgimento dell’evento a ridosso di quella calendarizzata: domenica 9 ottobre 2022.

Christofer De Zotti, sindaco della Città di Jesolo: “Purtroppo l’organizzazione e lo svolgimento delle elezioni Politiche del 25 settembre ci costringe a posticipare di qualche giorno la seconda edizione di IRONMAN. Se da un lato dispiace rinviare l’evento, dall’altro vogliamo garantire a un simile appuntamento di caratura internazionale il massimo dell’attenzione e la cura di ogni dettaglio. Ne va della sicurezza degli atleti, in prima battuta, ma poi naturalmente anche dell’immagine delle nostre città. Sono certo che il 9 ottobre sarà per Jesolo, Cavallino- Treporti ed Eraclea una giornata di grande sport, spettacolo e festa grazie all’esperienza maturata nel 2021 e a una collaborazione ancora più stretta costruita con i vertici di IRONMAN. Sappiamo già che nel 2023 il nostro IRONMAN si svolgerà a maggio e questo ci consentirà di entrare veramente in una rete globale di appuntamenti capaci di coinvolgere migliaia e migliaia di persone. Siamo pronti oggi e lo saremo ancor di più fra qualche mese. Non vediamo l’ora di aprire di nuovo le porte della nostra città a questi grandi atleti”.

Roberta Nesto, sindaco di Cavallino-Treporti e presidente Conferenza dei sindaci del litorale veneto: “Cavallino-Treporti ospiterà per il secondo anno i 10 km del percorso bike nel tratto di via Pordelio, nello scenario lagunare in cui sorge la pista a sbalzo sull’acqua più lunga d’Europa. La vocazione dello sport all’aria aperta della prima spiaggia del Veneto viene confermata anche dalla partecipazione a questo evento internazionale. Come Cavallino-Treporti, le altre località stanno lavorando per creare opportunità ed occasioni di far conoscere, valorizzare e vivere le spiagge anche dal punto di vista sportivo”.

Nadia Zanchin, sindaco di Eraclea: “Siamo felici di ospitare per il secondo anno consecutivo IRONMAN nel territorio di Eraclea con un percorso di circa 40 km ed il coinvolgimento di diverse frazioni. Un’iniziativa intrapresa l’anno scorso e che continuerà anche nel 2023. La stretta collaborazione fra Eraclea, Jesolo e Cavallino-Treporti ha permesso di realizzare un evento internazionale con molti atleti partecipanti, dando un’ottima visibilità ai nostri territori con la soddisfazione anche degli atleti stessi che trovano le nostre strade perfette per un percorso di questo tipo”.