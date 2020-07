Piacevole camminata Nordic Walking sul Monte Grappa

Il prossimo 26 luglio, la Strada facendo – Nordic walking Treviso organizza una camminata Nordic Walking ad anello con partenza da Campo Solagna. Facilmente raggiungibile percorrendo la strada del Grappa, la Strada Cadorna che da Romano Alto sale a Cima Grappa, è una zona molto amena e dai vastissimi orizzonti dominanti buona parte della pianura veneta centrale e l’altopiano di Asiago Sette Comuni. Ben frequentabile in tutte le stagioni, si caratterizza per vallette e gobbe boscose/erbose buone per facili passeggiate sia d’estate che d’inverno.

Programma

Ritrovo in loco: ore 8.30 parcheggio dietro il ristorante/bar Campo Solagna, via Campo 6 – Pove del Grappa

Difficoltà: facile, sentiero tutto sterrato

Lunghezza: 12 km

Durata: 2 ore e mezza (indicativamente dalle 8.30 alle 12.30)

Quota di partecipazione: € 15 valido per 2 escursioni (€ 7,5 per escursione).

Istruttore: cell. 392.7734387

Secondo l’attuale DCPM possono essere trasportati max 2 passeggeri non conviventi solo se si rispetta la distanza di un metro tra un passeggero e l’altro, tutti muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza.

Iscrizioni entro giovedì 23 luglio.

MASSIMO 20 + 20 PARTECIPANTI (2 gruppi)

L’attività è riservata ai soci ASD Strada Facendo. Se si desidera partecipare all’escursione, si prega di contattare con anticipo la segreteria dell’Associazione.

