Pet Therapy: per il benessere psico-fisico

Il progetto di Pet Therapy “Il Filo Rosso” offre un percorso di benessere psico-fisico attraverso l’interazione con gli animali

ZERO BRANCO – Stimolare l’interazione tra persona e animale, favorire il benessere psico-fisico attraverso l’incontro, il contatto, la comunicazione non verbale e il movimento. È questo l’obiettivo del progetto di Pet Therapy “Il Filo Rosso”, recentemente avviato al Csa Santa Maria de’ Zairo di Zero Branco. Questo programma coinvolge sette anziani non autosufficienti del centro e cinque utenti con disabilità della onlus La Scintilla, offrendo loro un’opportunità unica di miglioramento della qualità della vita grazie all’interazione con gli animali.

Il progetto, che ha preso il via nel mese di maggio, ha già mostrato risultati promettenti. Grazie al supporto di un’équipe dedicata, i partecipanti stanno intraprendendo un percorso di attività assistita con animali. A dare il benvenuto ai partecipanti è stata Raffaella Da Ros, presidente della cooperativa sociale Insieme Si Può, che ha sottolineato il valore della Pet Therapy come strumento propedeutico al contrasto del decadimento cognitivo.

Otto amici speciali

I professionisti della Zairo collaborano con gli operatori abilitati del centro cinofilo Amici del Cane Ranch e gli educatori della onlus La Scintilla per portare avanti questa importante iniziativa. Un contributo fondamentale viene dato dagli otto animali coinvolti: Wendy, Life, Chanel e Gipsy, quattro Border Collie dal pelo bianco e nero; Sophie, una vivace volpina; e Haidy, Pepita e Pepito, tre meticci. Questi cani, con le loro diverse personalità e caratteristiche, sono il fulcro delle attività di Pet Therapy, offrendo stimoli diversificati e preziosi ai partecipanti.

Le attività proposte

Ogni mercoledì mattina, i partecipanti si riuniscono nella veranda o nel salone della struttura per un’ora di attività assistita con gli animali. Le sessioni sono strutturate per promuovere la conoscenza reciproca e il contatto con gli animali attraverso esercizi di grooming, che favoriscono il legame e la fiducia. Successivamente, vengono proposti esercizi di obbedience e agility, che incoraggiano il movimento e la coordinazione. Non mancano i giochi di attivazione mentale e i laboratori di creazione di tappeti olfattivi, che stimolano la mente e l’ingegno dei partecipanti.

Benefici della Pet Therapy

Maria Aurora Uliana, direttrice del Csa Zairo, evidenzia come numerose evidenze scientifiche e conoscenze cliniche riconoscano alle attività assistite con animali un vantaggio significativo per il benessere globale della persona, sia nel breve che nel lungo termine. Anche il semplice gesto di accarezzare un animale produce benefici concreti, come l’abbassamento della pressione sanguigna e dei livelli di stress. Il progetto “Il Filo Rosso” è stato concepito proprio con l’obiettivo di coinvolgere i residenti in un percorso ludico e ricreativo, mirato alla socializzazione e al miglioramento della qualità della vita.

Iniziative come questa mostrano il grande potenziale della Pet Therapy nel migliorare la salute e il benessere delle persone più fragili, offrendo loro momenti di gioia e serenità attraverso il contatto con gli animali.