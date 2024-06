BASE FESTIVAL 2024: musica e divertimento alla Ex Base Missilistica di Peseggia

Dal 29 agosto al 1 settembre, la storica ex base missilistica di Peseggia-Scorzè (VE) si trasformerà in un vibrante palcoscenico per la nuova edizione del BASE FESTIVAL

SCORZÈ (VE) – Dopo l’eccezionale partecipazione di oltre 8.000 persone nel 2023, l’edizione 2024 del BASE FESTIVAL è pronta a replicare il successo. Il festival, che si terrà dal 29 agosto al 1 settembre, animerà la suggestiva ex base missilistica di Peseggia, a Scorzè (VE), con una serie di esibizioni dal vivo. La manifestazione è curata dall’Associazione Culturale Musica Base.

Un programma ricco e variegato

Ogni serata del festival vedrà esibirsi artisti e band su due palchi, spaziando tra diversi generi musicali per soddisfare tutti i gusti e coinvolgere un pubblico variegato. La lineup, che verrà svelata all’inizio di luglio, includerà artisti affermati del panorama musicale nazionale, alcuni ospiti internazionali e giovani talenti locali.

Una piattaforma per i giovani talenti

Rispondendo alle numerose richieste di partecipazione ricevute, il BASE FESTIVAL 2024 darà spazio anche ai giovani artisti emergenti, dimostrando la crescente rilevanza e necessità di eventi culturali di questo tipo. L’obiettivo è ripetere il successo dell’edizione passata, offrendo un’opportunità di aggregazione e divertimento attraverso un programma musicale originale e diversificato.

Spazi e servizi per tutti

L’ingresso gratuito permetterà ai partecipanti non solo di godere dei concerti, ma anche di usufruire di un’ampia area ristoro con vari food truck e una zona espositiva dedicata agli artigiani locali. Questo mix perfetto accompagnerà le quattro serate di musica e festa.

Sostegno al Festival: crowdfunding attivo

Per migliorare la sicurezza e la fruibilità del festival, è stata lanciata una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso. I fondi raccolti saranno destinati a interventi di illuminazione, gestione del parcheggio e potenziamento dei servizi, con l’obiettivo di migliorare l’area e contrastarne il degrado.

Per contribuire, visita il link: https://sostieni.link/36159

Una visione per il futuro

“Siamo estremamente soddisfatti del riscontro ottenuto l’anno scorso,” ha commentato Andrea Scattolin, Presidente dell’Associazione Musica Base. “Abbiamo dimostrato che il territorio è recettivo alle iniziative come la nostra e che l’ex base missilistica di Peseggia ha un grande potenziale di crescita. Il nostro obiettivo è rendere BASE FESTIVAL un appuntamento fisso per le serate di fine estate, auspicando che altre realtà possano rendere vivo questo spazio attraverso ulteriori iniziative e progetti.”

Per maggiori informazioni, visita il sito BASE FESTIVAL