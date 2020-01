Percorso Nordic Walking sul Montello: Giavera e cimitero inglese

Il prossimo 26 gennaio, l’ASD Strada Facendo Outdoor organizza una camminata alla scoperta del Montello, tra natura e memorie di guerra: il cimitero inglese a Giavera.

Programma

Ritrovo a Treviso: ore 8.15 parcheggio da Pino (strada Ovest)

Ritrovo in loco: ore 8.40 parcheggio in via Treviso a Giavera del Montello

Difficoltà: facile

Lunghezza: 9,5 km

Dislivello: dolce saliscendi

Percorso: ad anello prevalentemente sterrato

Quota di partecipazione: € 5

