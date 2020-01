Pam Panorama a Marca 2020

La storica insegna della grande distribuzione continua a investire nello sviluppo dei prodotti a marca privata

Pam Panorama presente a Marca 2020 con le proprie Private Label. La Fiera che è giunta alla sua sedicesima edizione si svolge il 15 e 16 gennaio presso la Fiera di Bologna.

All’interno dello stand Pam Panorama (Pad 29, Stand D/24-E/23) si potranno scoprire le linee a marca della storica insegna della grande distribuzione che per l’occasione presenterà anche delle novità e restyling di pack.

Le linee a marchio Pam Panorama sono sempre più rappresentative dei valori e della strategia dell’azienda che, negli ultimi anni, ha incrementato sensibilmente gli investimenti in particolare nei mercati del biologico, del benessere e dei prodotti premium e che sta facendo network anche con i piccoli produttori locali del territorio che producono PL valorizzando la filiera italiana e il km 0.

Oggi Pam Panorama può vantare quindi un ampio assortimento di prodotti a partire dalla linea Mainstream pensata per offrire ai suoi Clienti i prodotti essenziali per tutti i giorni, caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo che a Marca si presenterà nella nuova veste grafica “Qualità per te”, proposta scelta dai clienti Pam Panorama attraverso percorsi di ricerca. Le altre linee della storica insegna presenti sono Tesori, caratterizzata da prodotti gastronomici di alta qualità, in particolare specialità regionali certificate DOP e IGP; la linea Bio Pam Panorama composta da referenze tutte provenienti da agricoltura biologica; la linea Arkalia con referenze dedicate alla cura e all’igiene del corpo ed Arkalia Bio con prodotti pensati per adulti e bambini e caratterizzata dal 97% di ingredienti di origine naturale, certificati BIOS Nature Cosmetics; la linea Semplici e Buoni caratterizzata da referenze pensate per chi soffre di intolleranze alimentari o vuole stare attento alla linea, senza però rinunciare al gusto e da ultima la linea Zoa composta da prodotti dedicati all’alimentazione di cani e gatti e studiata per assicurare un’alimentazione quotidiana equilibrata e garantita da una produzione 100% italiana.

“Pam continua ad investire sulla marca del distributore, che rappresenta più del 21% del giro d’affari complessivo e soprattutto in categorie quali i freschi dove siamo molto riconosciuti, basti pensare alla flotta di 6 pescherecci che servono in esclusiva i nostri negozi, un unicum nel panorama distributivo italiano.” – dichiara Luca Migliolaro, direttore Commerciale Supermercati Pam – “Pam è l’azienda italiana che ha il più alto rapporto province/numero di negozi*. La nostra scommessa è quella di essere vicini a chi lavora nei territori in cui siamo presenti per costruire network anche con piccoli produttori locali del territorio che producono PL con l’intento di crescere insieme.”

