Ok unanime alla sperimentazione del Taser

Il Consiglio Comunale ha dato il via libera alla sperimentazione del Taser; in arrivo 4 armi a impulso e formazione per 10 agenti.

Jesolo – Approvata ieri sera, 31 agosto, con voto unanime, la proposta avanzata dall’amministrazione per integrare, con la pistola a impulsi elettrici, le armi in dotazione al proprio Corpo di Polizia locale.

Il Comune di Jesolo ha di fatto colto la possibilità offerta dal Governo, lo scorso giugno, con la conversione in legge del decreto 22 aprile 2023 n. 44 che ha aperto la possibilità, anche per i Comuni non capoluogo di provincia e con meno di 100.000 abitanti, di integrare la pistola a impulsi elettrici alle armi in dotazione al proprio Corpo di Polizia locale. Jesolo sarà tra i primi Comuni d’Italia con queste caratteristiche ad avviare la sperimentazione. L’iter che porterà all’adozione definitiva dello strumento prevede un periodo di sperimentazione della durata di 6 mesi. Nel caso di Jesolo, questo test sarà condotto mediante l’utilizzo di 4 taser messi a disposizione di un gruppo di 10 agenti che dovranno seguire un corso di formazione ad hoc.

La proposta è stata accolta favorevolmente dall’intero Consiglio comunale che si è espresso con voto unanime.