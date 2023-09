Catturare l’essenza dell’azione: intervista a Giovanni Zenoni, giovane promessa della fotografia sportiva

PREGANZIOL – Nel mondo della fotografia sportiva, sono pochi i nomi di giovanissimi talenti. Uno è quello di Giovanni Zenoni che, appena ventenne, ha attirato su di sé l’attenzione globale con le sue straordinarie fotografie, una in particolare, in cui ha saputo catturare l’energia inarrestabile dell’atleta. Giovanni infatti è uno dei dieci migliori fotografi sportivi under 30 al mondo, selezionati per la finale mondiale del prestigioso premio Aips Young Reporters Photography.

©Giovanni Zenoni

In questa intervista abbiamo avuto l’opportunità di conversare con lui su vari aspetti della sua carriera e della sua passione per la fotografia: dal passaggio al digitale al ritorno al rullino, all’arte in bianco e nero rispetto a quella a colori, fino ai sogni che lo guidano nel futuro, Giovanni ha condiviso con noi le sue esperienze e le aspirazioni, raccontandoci il mondo della fotografia sportiva attraverso i suoi occhi.

Guarda il video su YouTube.