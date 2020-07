Oderzo. Raccolti 500 euro per la LILT

È andato in scena ieri a Oderzo, l’evento “Corri per LILT!” promosso a scopo benefico dalla delegazione opitergina della Onlus con il patrocinio del Comune di Oderzo: un’intera giornata all’insegna della solidarietà con al centro una staffetta corsa sul nastro di un tapis roulant per mettere in moto la ricerca.

A disposizione dalle 10 alle 22 nell’area verde di Piazza Grande, il tapis roulant è stato calcato da più di 50 runner che hanno macinato complessivamente 50 chilometri per un totale di 500 euro donati alla LILT dallo sponsor della staffetta, il dottor Lorenzo Bianchi di Cavaretta Assicurazioni srl. Un importo che si aggiunge alle donazioni versate dagli altri sponsor della giornata (Clinica Hebe, Palestra Xystus, Eureka, Point, Centro Life Oderzo).

I soldi raccolti ieri saranno destinati a favore delle campagne educative promosse dalla LILT sul territorio per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione per la lotta ai tumori.

In foto, la sindaca di Oderzo Maria Scardellato e la pluricampionessa mondiale di Pattinaggio artistico Silvia Marangoni (madrina della giornata) con le volontarie LILT.

