Interventi dei pompieri per maltempo nella notte

Le previsioni avevano preannunciato un aumento dell’instabilità e della probabilità di rovesci e temporali da locali a sparsi, senza escludere locali fenomeni temporaleschi intensi.

E difatti nella notte i Vigili del fuoco sono stati impegnati nel Trevigiano per una decina di interventi causati dalla caduta di rami e da alberi pericolanti. In particolare nei comuni di Cessalto, Ponzano, Chiarano, Silea, Crocetta, Paese, Fregona.

Nel Veneziano, invece, gli interventi dei pompieri hanno riguardato Viale San Marco, Concordia Sagittaria, San Michele al Tagliamento, via Terraglietta a Venezia, viale Udine a Portogruaro, via Correr e via Bafile a Jesolo.

Commenta la news

commenti